Pregătirile pentru alegerile regionale din Autonomia Găgăuză, programate pentru 15 noiembrie 2026, au intrat în etapa finală. Comisia Electorală Centrală a transmis astăzi buletinele de vot și celelalte materiale electorale către reprezentanții Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, în vederea organizării scrutinului.

Potrivit informațiilor prezentate de Comisia Electorală Centrală, distribuirea materialelor electorale s-a desfășurat cu respectarea procedurilor stabilite pentru asigurarea securității și integrității procesului electoral.

Transportul buletinelor de vot este asigurat de poliție

Pentru prevenirea oricăror incidente și pentru protejarea materialelor electorale, fiecare etapă a transportării și păstrării acestora se desfășoară sub supravegherea organelor de poliție.

Angajații inspectoratelor teritoriale de poliție escortează transportul buletinelor de vot de la tipografie către destinațiile stabilite și asigură paza acestora până în ziua desfășurării alegerilor, pe 15 noiembrie.

Pregătirile pentru alegerile regionale din Gagauzia/ Facebook

Pregătirile pentru alegerile regionale din Gagauzia/ Facebook

15 noiembrie – ziua în care cetățenii sunt chemați la urne

Alegerile regionale vor avea loc duminică, 15 noiembrie 2026. Cetățenii sunt îndemnați să participe la vot și să își exercite dreptul constituțional de a alege.

8 candidați înregistrați pentru funcția de bașcan

Pentru alegerile în Adunarea Populară au fost înregistrați 135 de candidați, majoritatea independenți, iar în cursa pentru funcția de bașcan s-au înscris opt candidați. O noutate este că alegătorii vor putea să se identifice la secțiile de votare și cu ajutorul buletinului de identitate digital, disponibil în aplicația EVO.