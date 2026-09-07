Deputatul Alexandr Stoianoglo a anunțat că va candida independent pentru funcția de bașcan a Autonomiei Găgăuze. Anunțul a fost făcut astăzi în cadrul unui briefing de presă.

Alexandru STOIANOGLO, DEPUTAT: „Vreau să anunț că voi candida la alegerile pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia, ca candidat independent. Am luat această decizie și sunt gata să îmi iau această responsabilitate. Planul îl voi prezenta aparte, cu scopuri precise și sursele de venit. Relația dintre Chișinău și Comrat trebuie să se bazeze pe respectarea Autonomiei și pe rezolvarea problemelor oamenilor”.

Alexandr Stoianoglo, fost procuror general, a candidat în anul 2024 la funcția de președinte, fiind susținut de socialiști. Ulterior, acesta a devenit deputat, făcând parte din blocul Alternativa, creat împreună cu Ion Ceban, Ion Chicu și Mark Tkaciuk.

Alegeri în Autonomia Găgăuză

Perioada electorală a alegerilor pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuziei a început de pe 3 septembrie, iar scrutinul va avea loc pe 15 noiembrie 2026, potrivit anunțului Comisiei Electorală Centrală.

Socialiștii au un candidat pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuziei

Partidul Socialiștilor are deja un candidat pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuziei. Liderul formațiunii, Igor Dodon, a declarat că este vorba despre Grigori Uzun, care a candidat și la alegerile pentru funcția de bașcan din urmă cu trei ani.

Funcția de bașcan al UTA Găgăuziei, vacantă din 17 august 2026

Adunarea Populară a Găgăuziei a declarat vacantă funcția de bașcan pe data de 17 august 2026. Decizia a fost susținută de președintele Adunării, Valentin Gaidarji, și de 11 deputați. Nu s-a trecut însă fără scandal nici de această dată. Înainte de vot, bașcanul interimar Ilia Uzun i-a îndemnat pe deputați să nu se grăbească cu această decizie și să aștepte examinarea de către Curtea Supremă de Justiție a recursului depus de Evghenia Guțul.

În cele din urmă, Adunarea Populară a Autonimiei Găgăuze a declarat vacantă funcția de bașcan, dar deputații nu au stabilit o dată pentru alegerea bașcanului, asta urmând să se întâmple în cadrul unei ședințe separate după ce parlamentul de la Chișinău va aproba în lectura a doua modificările la Codul electoral. Evghenia Guțul a fost arestată pe 25 martie 2025, iar acum un an pe 5 august, a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Pe 28 mai, Curtea de Apel Centru a menținut sentința împotriva Evgheniei Guțul, iar cea din urmă a contestat hotărârea la Curtea Supremă de Justiție.

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