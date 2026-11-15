Alexandr Stoianoglo a lansat un apel către locuitorii Găgăuziei, îndemnându-i să participe la alegerile din 15 noiembrie și să voteze în mod conștiincios candidatul în care au încredere. Acesta le-a cerut oamenilor să nu rămână acasă din cauza dezamăgirii față de politică și să nu creadă că votul lor nu poate schimba nimic.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Stoianoglo a subliniat că dezacordurile politice și susținerea unor candidați diferiți sunt firești, însă decizia privind viitorul autonomiei trebuie să aparțină alegătorilor.

Acesta a insistat asupra importanței fiecărui vot și a încurajat cetățenii să-și exercite dreptul electoral.

„Putem susține diferiți candidați, putem argumenta, nu suntem de acord. Acest lucru este normal. Dar viitorul Găgăuziei ar trebui determinat de voi.

Nu stați acasă din cauza dezamăgirii în politică. Să nu credeți că votul vostru schimbă ceva. La urma urmei, rezultatul alegerilor este alcătuit din fiecare vot.

Un singur lucru vă cer: veniți azi la alegeri. Votați conștiincios pe cel în care aveți cu adevărat încredere. Lăsați decizia privind viitorul Găgăuziei să fie a voastră”, a scris Alexandr Stoianoglo.