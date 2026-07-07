Alexandru Munteanu a reacționat după numirea lui Eugen Osmochescu în funcția de prim-ministru interimar. Fostul premier a declarat că are încredere în acesta și i-a mulțumit pentru că a acceptat să preia această responsabilitate.

„Îi mulțumesc că a acceptat această responsabilitate și îi doresc mult succes în această misiune. Am toată încrederea că va asigura continuitatea activității Guvernului cu responsabilitate”, a scris Alexandru Munteanu.

Maia Sandu l-a desemnat pe Eugeniu Osmochescu prim-ministru interimar

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care Eugeniu Osmochescu este numit în funcția de prim-ministru interimar. Acesta va exercita atribuțiile de șef al guvernului începând cu 8 iulie 2026, până la formarea unui nou executiv.

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Munteanu a anunțat că demisionează

Alexandru Munteanu și-a anunțat vineri demisia din funcția de premier după opt luni de activitate. Într-un scurt mesaj publicat pe facebook acesta a scris că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are.

Cum a ajuns Alexandru Munteanu la conducerea Guvernului

A venit din mediul privat, fără experiență politică și aproape necunoscut publicului larg. În cele opt luni petrecute la conducerea Guvernului, Alexandru Munteanu a promis să accelereze dezvoltarea economică, digitalizarea și integrarea europeană a Republicii Moldova. Prima sa apariție televizată în calitate de premier desemnat a fost la emisiunea „În Profunzime”, de la PRO TV. Atunci, Alexandru Munteanu a mărturisit că, deși nu a făcut politică până atunci, a simțit că este momentul să accepte această provocare.

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Când încep consultările politice pentru desemnarea unui nou premier

După anunțul lui Alexandru Munteanu privind demisia sa, Maia Sandu a anunțat că în această săptămână vor începe consultațiile cu fracțiunile parlamentare privind desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Sandu însă a evitat să spună ceva despre un potențial candidat pentru funcția de priemer, menționând că „este prea devreme”.

Profilul viitorului premier, conturat de analiști

După demisia lui Munteanu, analiștii spun că viitorul premier ar urma să fie, mai degrabă, un politician decât un tehnocrat. Acesta ar trebui să cunoască foarte bine realitățile din Republica Moldova, să fie proeuropean, un bun comunicator și un lider capabil să atragă profesioniști în echipa sa. Acesta este profilul conturat de invitații Lorenei Bogza într-o ediție specială a emisiunii „În Profunzime”. Expertul comunității WatchDog, Andrei Curăraru, afirmă că deputații PAS Victoria Belous și Marcel Spătari s-ar număra printre numele luate în calcul pentru funcția de prim-ministru. Totodată, experții consideră că schimbările s-ar putea extinde și asupra cabinetului de miniștri.

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