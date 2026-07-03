A venit din mediul privat, fără experiență politică și aproape necunoscut publicului larg. În cele opt luni petrecute la conducerea Guvernului, Alexandru Munteanu a promis să accelereze dezvoltarea economică, digitalizarea și integrarea europeană a Republicii Moldova. Discret în aparițiile publice, fostul premier a rămas în atenția publică și prin câteva momente care i-au dezvăluit latura mai puțin oficială.

Era octombrie 2025, atunci când numele Alexandru Munteanu a apărut pe arena politică - om de afaceri, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, și care a fost propus de partidul de guvernământ în calitate de prim-ministru.

Prima sa apariție televizată în calitate de premier desemnat a fost la emisiunea „În Profunzime”, de la PRO TV. Atunci, Alexandru Munteanu a mărturisit că, deși nu a făcut politică până atunci, a simțit că este momentul să accepte această provocare.

Alexandru MUNTEANU, CANDIDAT LA FUNCȚIA DE PREMIER: „Acum zece zile eram o persoană liberă care se gândea la vacanțe, la universități. Acum sunt în Republica Moldova pentru că asta a fost o chemare a vieții mele, îmi dau seama de responsabilitatea pe care o port.”

Alexandru Munteanu a avut puține apariții publice pe durata mandatului, în afara ședințelor de Guvern. A comunicat rar cu presa, iar conferințele de presă au fost puține. Una dintre ele a avut loc în decembrie, după aprobarea bugetului de stat.

„- Bună ziua, vă mulțumesc că ați venit.”

În schimb, Alexandru Munteanu a fost mai prezent în plan extern. Prima sa vizită oficială, în calitate de premier, a fost la București, în noiembrie, unde s-a întâlnit cu președintele României, Nicușor Dan. Cei doi au discutat despre cooperarea dintre cele două țări, integrarea europeană și sprijinul oferit Republicii Moldova de România.

„- Bine ați venit!

- Vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru noi.”

Bruxellesul a fost următoarea destinație a premierului. În 2026, Alexandru Munteanu a efectuat mai multe vizite externe, în Elveția, Ucraina, România, Croația, Bulgaria, Luxemburg și Polonia, axate pe integrarea europeană și consolidarea relațiilor cu partenerii Republicii Moldova.

Alexandru MUNTEANU, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „O mega-luni în toate sensurile, dar a fost o zi foarte fericită. Cred că se va reflecta la un moment dat în istoria Moldovei și, sperăm, și în istoria Uniunii Europene.”

În țară, Alexandru Munteanu a atras atenția și prin câteva apariții mai puțin obișnuite. La Summitul Digital, desfășurat luna trecută, premierul a jucat hora alături de comisarul european Marta Kos, aflată în vizită la Chișinău.

Alexandru Munteanu și-a arătat și pasiunea pentru sport. Premierul a participat la un masterclass de ciclism pe bicicletă electrică și a jucat golf alături de copii..

Munteanu a intrat și pe terenul de tenis, unde a participat la o demonstrație alături de staruri mondiale venite la Chișinău.

Cât despre familia sa, premierul a ținut-o de parte de ochii presei, aceasta fiind unica poză cu care s-a împărțit pe rețele (pune poza cu familia). În schimb, Munteanu și-a prezentat câinele familiei, cu care a venit la evenimentul de împădurire.

Alexandru Munteanu, în vârstă de 61 de ani, este economist și om de afaceri. Este unul dintre fondatorii Camerei de Comerț Americane din Moldova și ai Alianței Franceze din Moldova. A locuit timp de 20 de ani în Ucraina și deține afaceri atât în Republica Moldova, cât și în țara vecină.