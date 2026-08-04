Guvernul Republicii Moldova a dispus o anchetă pentru a clarifica modul în care delegația ministerului Agriculturii din Afganistan a ajuns la Chișinău și pentru a identifica persoanele responsabile de această situație. Despre asta a declarat secretarul general al Executivului, Alexei Buzu, în cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova. De asemenea, aceasta a reiterat că autoritățile de la Chișinău nu recunosc regimul din Afganistan și respectă toate regimurile internaționale de sancțiuni.

Alexei BUZU, SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI:„Asemenea situație nu trebuia să fie admisă, de aceea s-a dispus această anchetă pentru a înțelege cine se face responsabil. Este absolut inacceptabil că am avut această situație. Acum trebuie să înțelegem cine a greșit, cine a luat aceste decizii și să fie luate anumite măsuri și intervenții în consecință. Altfel nu vreau să speculez, vreau să înțeleg ce s-a întâmplat, să vorbim pe fapte”.

Totodată, Buzu a declarat că ancheta inițiată de Guvern va stabili dacă un minister sau alți factori de decizie au emis acte sau au luat hotărâri care au făcut posibilă această vizită.

Vizita care a stârnit controverse

Vizita în Republica Moldova a unei delegații a ministerului Agriculturii din Afganistan, aflat sub controlul talibanilor, a provocat reacții și controverse. După ce presa afgană a scris că deplasarea are loc la invitația oficială a Guvernului de la Chișinău, Ministerul de Externe a precizat că Republica Moldova nu recunoaște regimul taliban și că nu vor avea loc întrevederi oficiale cu membrii delegației.

Reacția MAE

Ministerul Afacerilor Externe precizează că membrii delegației nu sunt vizați de sancțiuni internaționale. Totodată, instituția subliniază că Republica Moldova nu recunoaște regimul taliban și respectă toate regimurile internaționale de sancțiuni. Din acest motiv, autoritățile a spus că nu vor avea loc întrevederi bilaterale și nici alte contacte oficiale cu reprezentanții delegației.

Despre delegație

Potrivit publicației The Kabul Tribune, delegația este condusă de adjunctul ministrului afgan al Agriculturii, Sadr Azam Osmani, și se va afla în Republica Moldova până pe 7 august. Presa afgană scrie că scopul vizitei este discutarea unei cooperări în agricultură și schimbul de experiență în domenii precum cercetarea, protecția plantelor și tehnologiile agricole.

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