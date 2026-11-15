Ivan Cîlcic, candidat la funcția de bașcan al Găgăuziei, și-a exprimat opțiunea de vot în cadrul alegerilor din 15 noiembrie. Acesta a îndemnat locuitorii autonomiei să iasă la urne și să voteze pentru viitorul regiunii.

„Eu am venit să-mi îndeplinesc responsabilitatea de cetățean. Am votat pentru viitorul autonomiei găgăuze, pentru o autonomie puternică, pentru fericirea și o viață mai bună a cetățenilor noștri. Îndemn toți locuitorii din autonomie să-mi urmeze exemplul și să se prezinte la urnele de vot pentru a-și exprima opțiunea pentru viitorul nostru prosper”, a declarat candidatul.

Întrebat ce așteptări are de la acest scrutin, Ivan Cîlcic a afirmat că este optimist și crede că alegătorii își vor putea exprima liber voința.

Totodată, candidatul anticipează organizarea celui de-al doilea tur de scrutin, având în vedere numărul mare de concurenți electorali înscriși în cursa pentru funcția de bașcan.

„Da, cred că va fi al doilea tur, luând în considerare că sunt opt candidați la funcția de bașcan”, a menționat Ivan Cîlcic.