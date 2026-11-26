Ambasada Rusiei la Chișinău susține că a primit informații despre pregătirea unei „provocări antirusești” în Republica Moldova, care ar urma să aibă loc în următoarele zile și ar putea deteriora grav relațiile dintre cele două state. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, reprezentanții misiunii diplomatice nu au oferit detalii despre presupusa acțiune, dar au îndemnat autoritățile de la Chișinău să evite orice măsuri care ar putea duce la escaladarea tensiunilor.

Guvernul Republicii Moldova respinge aceste declarații și acuză Moscova de noi tentative de manipulare a opiniei publice.

„Rusia recurge la noi diversiuni informaționale pentru a distrage atenția de la încălcările tot mai frecvente ale spațiului nostru aerian de către drone, care pun în pericol cetățenii noștri”, este reacția Guvernului.

Avertismentul Ambasadei Rusiei

Ambasada Rusiei a publicat un mesaj pe Telegram în care afirmă că a primit informații despre pregătirea unei „provocări antirusești”, care ar urma să aibă loc în următoarele zile.

Reprezentanții misiunii diplomatice susțin că acțiunea ar urmări deteriorarea gravă a relațiilor ruso-moldovenești și afirmă că au avertizat în repetate rânduri despre riscul unor asemenea scenarii.

Fără să ofere detalii despre presupusa provocare, Ambasada Rusiei a îndemnat autoritățile de la Chișinău să nu se lase influențate de cei care ar încerca să atragă Republica Moldova într-o confruntare cu Rusia.

Totodată, cetățenii au fost îndemnați să fie vigilenți și să nu dea crezare informațiilor pe care diplomații ruși le-au calificat drept manipulatoare.