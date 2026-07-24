Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, Fred Duijn, își încheie mandatul diplomatic, iar cu această ocazie a avut o întrevedere de rămas-bun cu viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. Oficialii au făcut un bilanț al cooperării dintre cele două state și au subliniat progresele înregistrate în ultimii ani în domenii-cheie, de la securitate și apărare până la integrarea europeană.

În cadrul întrevederii, Mihai Popșoi și Fred Duijn au trecut în revistă evoluția relațiilor moldo-neerlandeze, evidențiind dialogul politic constant, cooperarea în domeniile securității și apărării, precum și implementarea proiectelor comune dedicate consolidării statului de drept, administrației publice locale și rezilienței instituționale.

Șeful diplomației moldovenești a apreciat sprijinul constant oferit de Regatul Țărilor de Jos în procesul de reformă și modernizare a Republicii Moldova, precum și contribuția la consolidarea instituțiilor democratice.

Popșoi: „Mandatul dumneavoastră a fost unul remarcabil”

Viceprim-ministrul Mihai Popșoi i-a mulțumit ambasadorului pentru implicarea activă în dezvoltarea relațiilor bilaterale și pentru susținerea acordată Republicii Moldova în parcursul său european.

„Mandatul dumneavoastră în Republica Moldova a fost unul cu adevărat remarcabil. În această perioadă, țara noastră a făcut pași decisivi pe calea integrării europene, iar Regatul Țărilor de Jos a fost alături de noi în fiecare etapă importantă – de la reforma justiției și consolidarea instituțiilor democratice până la întărirea rezilienței și combaterea amenințărilor hibride. Vă mulțumesc pentru deschiderea și profesionalismul cu care ați contribuit la apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană”, a declarat Mihai Popșoi.

Ministrul a evidențiat și rolul ambasadorului Fred Duijn în deschiderea primei Ambasade a Regatului Țărilor de Jos cu reședința la Chișinău, un pas important pentru aprofundarea relațiilor bilaterale. Totodată, acesta a remarcat extinderea cooperării economice și investiționale dintre cele două state.

Mesaj de încredere pentru viitorul relațiilor bilaterale

La rândul său, ambasadorul Fred Duijn a apreciat colaborarea cu autoritățile de la Chișinău și progresele realizate de Republica Moldova în implementarea reformelor și în procesul de integrare europeană.

Diplomatul și-a exprimat convingerea că relațiile dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos vor continua să se dezvolte și după încheierea mandatului său.

La finalul întrevederii, viceprim-ministrul Mihai Popșoi i-a urat ambasadorului succes în activitatea profesională pe care o va desfășura în continuare.