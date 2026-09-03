Armata Națională a Republicii Moldova marchează astăzi 35 de ani de la fondare. Cu această ocazie, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a transmis un mesaj de felicitare și recunoștință tuturor celor care au contribuit și contribuie la dezvoltarea instituției de apărare a țării.

„De 35 de ani suntem o armată! Și tot de 35 de ani suntem o echipă", a declarat Anatolie Nosatîi, subliniind că aniversarea este dedicată oamenilor care stau la baza Armatei Naționale.

Ministrul a exprimat recunoștință celor care au contribuit la formarea instituției, dar și militarilor și angajaților care, de-a lungul anilor, au scris pagini importante din istoria Armatei Naționale.

„Este despre oameni din interiorul instituției, femei și bărbați care sunt la datorie, în țară și peste hotare, îndeplinind fiecare misiune cu pasiune și dedicare”, a menționat ministrul Apărării.

„De 35 de ani suntem o armată”

Potrivit lui Nosatîi, sloganul din acest an: „De 35 de ani suntem o armată”, reprezintă mai mult decât un mesaj aniversar. Acesta reflectă spiritul de echipă și efortul comun al tuturor celor implicați în activitatea instituției.

Ministrul a evidențiat și contribuția persoanelor care nu poartă uniformă militară, dar care, prin profesionalism și implicare, participă zi de zi la dezvoltarea și consolidarea Armatei Naționale.

„La mulți ani, Armata Națională! Felicitări tuturor! Rămânem la datorie pentru binele țării și cetățenilor”, a transmis Anatolie Nosatîi.

Armata Naţională împlineşte astăzi 35 de ani

Armata Națională a Republicii Moldova a fost fondată la 3 septembrie 1991, iar în fiecare an, această zi este marcată drept Ziua Armatei Naționale.