Va fi turul doi și pentru mai mult de jumătate din fotoliile de deputați din Adunarea Populară a Găgăuziei. Doar 13 dintre cei 35 de deputați au fost aleși din primul tur. Cei mai mulți sunt candidați independenți, în timp ce socialiștii au obținut trei mandate. În alte 21 de circumscripții alegătorii vor f chemați din nou la urne, iar într-o localitate alegerile nu au fost validate din cauza prezenței prea mici la urne. Sunt rezultatele preliminare ale scrutinului de ieri, publicate de Comisia Electorală Centrală.

Din cei 132 de candidați care au concurat pentru cele 35 de mandate în Adunarea Populară a Găgăuziei, doar 13 au reușit să obțină mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate în circumscripțiile lor. Zece dintre aceștia sunt independenți, iar trei au candidat vin din partea Partidului Socialiștilor. Astfel, în alte 21 de circumscripții, niciun candidat nu a reușit să acumuleze majoritatea necesară, astfel că va fi organizat turul al doilea. O situație aparte este în satul Baurci, unde prezența la vot a fost de numai 24,6 la sută, sub pragul legal de 25 la sută. Prin urmare, scrutinul din această circumscripție nu poate fi declarat valabil, iar autoritățile electorale urmează să stabilească procedura de organizare a unei noi votări.

REZULTATELE PRELIMINARE ALE ALEGERILOR PENTRU ADUNAREA POPULARĂ

-35 de mandate în total

-13 deputați aleși din primul tur

-10 candidați independenți

-3 candidați PSRM

-21 de circumscripții cu turul doi

-1 circumscripție sub pragul de validare

Cea mai categorică victorie a fost înregistrată în localitatea Chioselia Rusă, unde candidatul independent Nicolai Delibaltov, fiind singurul concurent, a acumulat 100 de procente din voturile valabil exprimate, adică 237 de voturi. Din primul tur ar putea avea deputați și localitățile Cazaclia, Congazcicul de Sus, Cioc-Maidan, Gaidar, Joltai, Dezghingea, Copceac, Vulcănești, Chiriet-Lunga, Bugeac, Carbalia, Beșalma.

13 LOCURI ÎN ADUNAREA POPULARĂ CÂȘTIGATE DIN PRIMUL TUR

- Chioselia Rusă nr. 33 – Nicolai Delibaltov (independent) 100% (237 de voturi);

- Cazaclia nr. 24 – Alexandr Diulgher (independent) 67,60% (1521 de voturi);

- Congazcicul de Sus nr. 29 – Dmitri Chiciuc (PSRM) – 66,54% (529 de voturi);

- Cioc-Maidan nr. 17 – Piotr Ianioglo (independent) – 64,74% (751 de voturi);

- Gaidar nr. 22 – Gheorghi Bejenar (independent) – 62,11% (749 de voturi);

- Joltai nr. 19 – Nicolai Andrușoi (independent) – 59,57% (411 de voturi);

- Dezghingea nr. 18 – Raia Nicolai (independent) – 58,45% (944 de voturi);

- Copceac nr. 31 – Dmitri Manastîrlî (independent) – 57,29% (664 de voturi);

- Vulcănești nr. 10 – Piotr Fazlî (PSRM) – 55,38% (720 de voturi);

- Chiriet-Lunga nr. 25 – Ivan Burgudji (independent) – 53,43% (374 de voturi);

- Bugeac nr. 15 – Alexandr Panov (independent) – 52,31% (408 de voturi);

- Carbalia nr. 23 – Nicolae Untu (PSRM) – 51,71% (106 de voturi);

- Beșalma nr. 13 – Grigori Diulgher (independent) – 51,39% (611 de voturi);

În majoritatea circumscripțiilor, însă, lupta electorală continuă. În 21 dintre acestea, niciun candidat nu a reușit să obțină majoritatea necesară, astfel că alegătorii vor fi chemați din nou la urne. Turul al doilea urmează să fie organizat în termen de două săptămâni de la primul scrutin, iar data exactă va fi stabilită de autoritatea electorală. Adunarea Populară a Autonimiei Găgăuze are 35 de deputați, aleși în circumscripții uninominale. La scrutinul din 15 noiembrie au participat 132 de candidați, dintre care 90 independenți și 42 desemnați de partide politice.