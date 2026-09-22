Guvernul își schimbă planurile și vrea să aloce mai mulți bani pentru compensațiile la energie. Premierul Tofan a declarat în sedința de astăzi că va cere sprijinul Parlamentului pentru suplimentarea fondurilor, astfel încât ajutorul să ajungă la mai multe gospodării. Numărul beneficiarilor ar putea depăși 620 de mii, pe fondul scumpirii gazelor și a prețurilor mai mari pe piețele internaționale.

„În acest an, nu ne-am așteptat la prețuri atât de mari pe piață și va trebui să schimbăm planurile inițiale”, a spus premierul.

Potrivit acestuia, în anii precedenți, pentru compensațiile la energie au fost alocate între 2,5 și 3,5 miliarde de lei pe sezonul rece. Acum, Guvernul urmează să identifice resurse suplimentare pentru Fondul de vulnerabilitate energetică.

„E posibil ca cifra gospodăriilor să fie mai mare de 620 de mii”, a precizat Tofan.

Premierul a invocat mai mulți factori care pun presiune asupra economiei și a populației, inclusiv conflictul din Orientul Mijlociu, distrugerile unor rafinării, seceta și creșterea prețurilor la nivel mondial.

Guvernul cere sprijinul deputaților

În acest context, Tofan a anunțat că Guvernul va merge astăzi în Parlament pentru a cere sprijinul deputaților pentru instituirea stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic.

„Astăzi vom merge în Parlament pentru a cere sprijinul deputaților pentru instituirea stării de urgență pentru 60 de zile, începând cu 26 septembrie”, a declarat premierul.

Guvernul a aprobat deja proiectul, care vizează atât domeniul energetic, cât și cel hidrologic, în contextul riscurilor privind aprovizionarea cu energie și al scăderii debitului Nistrului. Decizia vine după ședința Consiliului Național de Securitate convocată ieri de președintele Maia Sandu.

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