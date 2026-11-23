Campania electorală pentru șefia Autonomiei Găgăuze se mută tot mai mult în mediul online, unde cei doi candidați la funcția de bașcan, transmit mesaje și lansează critici. Alexandr Stoianoglo promite că, dacă va câștiga alegerile, se va muta la Comrat și va avea un dialog deschis cu autoritățile de la Chișinău. De cealaltă parte, Fiodor Gagauz merge în piață, împarte ziare și îl acuză pe contracandidatul său că, în privința autonomiei găgăuze, s-a limitat până acum doar la vorbe. Așa încearcă cei doi să câștige voturile alegătorilor înaintea turului doi.

De la piață, direct pe Facebook. Socialistul Fiodor Gagauz a publicat imagini în care împarte ziare alegătorilor, iar într-un spot electoral își atribuie realizarea stadionului din Comrat și a unui centru cultural din Ceadîr-Lunga. Mesajul pornește de la cei 11 ani pe care i-a petrecut în Parlament.

„Să promită pot mulți, dar să ne uităm peste ce s-a făcut. 20 de ani de muncă, 11 ani în Parlament. Nivelul special de conducere a Găgăuziei este fixat în legile țării. Acum statutul și granițile se schimbă numai în baza legii privind Autonomia Găgăuză. Stadion cu 5000 de locuri în Comrat, la fel, un Centru cultural și educațional în Ceadîr-Lunga, zona economică a ajuns în Comrat, indemnizații pentru cei care au participat la înlăturarea consecințelor avariei de la Cernobîl.”

Într-o serie de spoturi de campanie, Gagauz îl ia direct la țintă pe Alexandr Stoianoglo.

„În 2026, Chișinăul schimbă regulile alegerilor în autonomie. Gagauz ajută la scrierea unei adresări la Curtea Constituțională. Stoianoglo e deputat, cuvinte au fost, fapte niciuna. Cuvinte sau fapte? Fapte înseamnă Fiodor Gagauz.”

Pe pagina sa de facebook, candidatul independent Alexandr Stoianoglo vorbește despre relația dintre Comrat și Chișinău.

Alexandr STOIANOGLO, CANDIDAT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „ UTA Găgăuzia nu poate rămâne izolată de procesele care se întâmplă în țara. De aceea, între Comrat și Chișinău trebuie să fie un dialog constructiv. Nu trebuie să uităm ca Autonomia Găgăuză există în componența Republicii Moldova.”

Stoianoglo susține că, în cazul în care va ajunge bașcan, va avea acces la autoritățile centrale și va beneficia de sprijinul acestora.

Alexandr STOIANOGLO, CANDIDAT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Vă asigur că eu voi fi omul cu care Chișinăul va comunica, pentru care eu nu voi promova interesele cuiva sau ale unor partide, așa cum făcea Guțul.”

Într-o altă postare, fostul procuror general răzpunde celor, care i-au reproșat că nu locuiește în regiune și spune că, dacă ajunge bașcan, se va muta cu traiul la Comrat.

Alexandr STOIANOGLO, CANDIDAT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Mi se reproșează că nu am domiciliul permanent în Găgăuzia. Așa este! Când am fost procuror în Găgăuzia, trăiam aici permanent, am aici unde locui. De aceea, după ce voi fi ales bașcan, neapărat voi locui în Comrat.”

În primul tur, Alexandr Stoianoglo a obținut aproximativ 38 la sută din voturi, iar Fiodor Gagauz, în jur de 24 la sută, potrivit rezultatelor preliminare.