Linia electrică Vulcănești–Chișinău ar putea fi pusă în funcțiune la sfârșitul lunii octombrie, dacă lucrările rămase la stația electrică Chișinău se vor încheia conform ultimului termen anunțat de constructori. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, spune că transformatorul trimis în Spania pentru reparații a plecat deja spre Republica Moldova, însă după revenirea acestuia mai sunt necesare lucrări și teste. Fostul ministru al Energiei, Victor Parlicov, atrage atenția că proiectul a acumulat mai multe întârzieri, iar termenul de la sfârșitul lunii octombrie este o nouă promisiune a contractorului.

Linia Vulcănești–Chișinău, unul dintre cele mai importante proiecte pentru consolidarea sistemului energetic al Republicii Moldova, ar putea fi gata la sfârșitul lunii octombrie. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a explicat că principala problemă este în prezent la stația electrică Chișinău.

Ministrul a precizat că este important să fie făcută diferența între cele trei componente ale proiectului: construcția liniei propriu-zise, lucrările de la stația Vulcănești și modernizarea stației electrice Chișinău.

„Sunt trei contracte distincte. Contractul pentru construcția liniei, care a fost adjudecat pe baza legislației Băncii Mondiale către compania indiană, contractul pentru modernizarea sau construcția celulei electrice în stația Vulcănești și contractul pentru modernizarea stației electrice Chișinău”, a explicat Junghietu.

Potrivit ministrului, linia a fost deja testată cu energie, fără sarcină, pe 21 iunie 2026, iar aproximativ o lună mai târziu a fost recepționată, inclusiv stația electrică Vulcănești.

Problemele au apărut însă la stația electrică Chișinău, unde lucrările sunt realizate de o asociere de companii din România.

Unul dintre echipamentele importante, un transformator, a fost trimis în Spania pentru reparații. Junghietu spune că acesta a fost livrat inițial nou, însă în momentul instalării au fost depistate mai multe defecțiuni.

„El a venit nou, dar în momentul în care s-au apucat să-l instaleze, au depistat câteva defecte. Când a ajuns în fabrică, s-au apucat de reparații, au mai găsit ceva defecte, dar e pe cheltuiala lor, noi nu plătim pentru aceasta”, a declarat ministrul.

Autoritățile au încercat să grăbească procesul și au solicitat inclusiv sprijinul autorităților de la Madrid pentru a facilita comunicarea cu producătorul.

„Am rugat guvernul de la Madrid să ne ajute în contact cu compania respectivă să accelereze”, a spus Junghietu.

Ulterior, compania a transmis autorităților de la Chișinău că procesul tehnologic de reparație nu poate fi grăbit și poate dura între trei și patru săptămâni, dacă toate lucrările decurg conform planului.

Acum, transformatorul a pornit spre Republica Moldova.

„A plecat astăzi din Spania. (...) Ieri seara am primit confirmare de la managerul”, a declarat ministrul Energiei.

Totuși, revenirea transformatorului nu înseamnă că linia va putea fi conectată imediat. După ce echipamentul va ajunge la Chișinău, constructorii mai au nevoie de timp pentru lucrările rămase și pentru efectuarea testelor.

Potrivit lui Junghietu, contractorul a estimat că mai sunt necesare patru-cinci săptămâni din momentul în care transformatorul ajunge la Chișinău.

„Asocierea de companii a spus că are nevoie încă 4-5 săptămâni. Deci, ar trebui să fie gata stația electrică Chișinău pentru cuplarea liniei la sfârșitul lunii octombrie. Astea sunt promisiunile companiei respective”, a declarat Dorin Junghietu.

Termenul este însă privit cu prudență de fostul ministru al Energiei, Victor Parlicov, în condițiile în care proiectul a avut deja mai multe termene anunțate anterior.

„Nu primele, sperăm că multe”, a remarcat Parlicov, după ce Junghietu a precizat că termenul de la sfârșitul lunii octombrie este cel comunicat de constructor.

Parlicov a subliniat că întârzierea nu ține de întreaga linie, ci de una dintre componentele proiectului.

„Linia a fost testată cu energie, fără sarcină, pe 21 iunie 2026. La aproximativ o lună a fost recepționată, inclusiv stația electrică Vulcănești”, a explicat fostul ministru.

Potrivit acestuia, asocierea care lucrează la stația electrică Chișinău a anunțat inițial alte termene, însă acestea au fost prelungite.

Linia Vulcănești–Chișinău este importantă pentru sistemul energetic deoarece urmează să consolideze conexiunea dintre centrul și sudul țării și să reducă una dintre vulnerabilitățile structurale ale sistemului. În prezent, Republica Moldova se bazează în mare parte pe importurile de energie electrică, iar o parte semnificativă din consumul pentru perioada rece urmează să fie acoperită din importuri din România și Ucraina.

Ministrul Energiei spune că noua linie va permite eliminarea acestei vulnerabilități.

„Linia nouă este de la Vulcănești la Chișinău. Ea ne permite, ne va permite să eliminăm acea ultimă vulnerabilitate structurală din sistemul electroenergetic”, a declarat Dorin Junghietu.

Astfel, dacă lucrările și testele se vor desfășura conform ultimului calendar comunicat de constructori, Linia Vulcănești–Chișinău ar putea fi pregătită pentru cuplare la sfârșitul lunii octombrie. Până atunci, însă, mai sunt necesare finalizarea lucrărilor la stația Chișinău, revenirea transformatorului din Spania și testarea întregului sistem.