Bașcanul Autonomiei Găgăuze conduce Comitetul Executiv, coordonează activitatea administrației autonomiei și reprezintă regiunea în relația cu autoritățile centrale și în exterior. Acesta poate propune componența executivului, are drept de veto asupra deciziilor Adunării Populare și poate dizolva legislativul local în anumite condiții. Totuși, o parte dintre prerogativele sale au fost limitate printr-o decizie recentă a Curții Constituționale.

Bașcanul este cea mai înaltă funcție din Autonomia Găgăuză și conduce executivul autonomiei. Acesta propune componența Comitetului Executiv, își formează propria administrație și coordonează activitatea autorităților publice din regiune.

Ștefan BEJAN, EXPERT WATCHDOG: „Bașcanul și Comitetul Executiv în limitele bugetului și compentențelor sale este responsanil de reparația drumurilor regionale, școlilor, educația, cultură și păstrarea limbii și edintității găgăuze, fapt pentru care a fost creată Autonomia Găgăuză ."

Bașcanul semnează legile adoptate de Adunarea Populară, dar le poate trimite deputaților spre reexaminare. Are și dreptul de a dizolva parlamentul local, însă doar în anumite condiții, inclusiv dacă nu este aprobată componența Comitetului Executiv sau dacă este blocat bugetul autonomiei.

Ștefan BEJAN, EXPERT WATCHDOG: „Bașcanul nu poate stabili de unul singur relații externe sau stabili direcția țării cum vehiculează unii dintre candidații la funcția de bașcan, nu poate stabili prețurile la gaz sau crește salariile și pensiile locuitorilor din regiune."

Prin hotărârea din 9 iulie 2026, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile care îi permiteau bașcanului să propună sau să influențeze numirea conducătorilor structurilor teritoriale ale poliției, carabinierilor și Serviciului de Informații și Securitate. Curtea a stabilit că numirea acestora ține de competența autorităților centrale și nu poate exista o dublă subordonare. Potrivit legii, bașcanul Autonimiei Găgăuze este membru din oficiu al Guvernului. !!!

Elena POZDÎRCA, REPORTER PRO TV: „(..)În ultimii ani însă, această prevedere nu a fost aplicată în cazul Evgheniei Guțul, aleasă în funcție în 2023. Președintele Maia Sandu a refuzat să semneze decretul prin care aceasta urma să fie inclusă în componența Cabinetului de miniștri, invocând legăturile acesteia cu fugarul Ilan Șor. Astfel Guțul nu a participat la ședințele Guvernului."

Evghenia Guțul a fost aleasă bașcan în iulie 2023, cu susținerea lui Ilan Șor. În august 2025, a fost condamnată la șapte ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”. În mai 2026, Curtea de Apel a menținut sentința, iar în august Adunarea Populară a declarat funcția de bașcan vacantă.