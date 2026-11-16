Revenit aseară de la Moscova, liderul separatist, Vadim Krasnoselski, s-a aflat în custodia oamenilor legii în jur de șase ore. Acesta ar fi fost inclusiv audiat de ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate, conform unor surse guvernamentale. Informația însă nu a fost confirmată, deocamdată, oficial, pentru că toate instituțiile solicitate de PRO TV au refuzat să ofere comentarii. Nici liderul de la Tiraspol nu a făcut declarații pentru jurnaliști. După ce a ieșit din aeroport, a urcat într-o mașină cu numere moldovenești și a plecat.

Acesta este momentul în care Vadim Krasnoselski a ieșit din fosta sală VIP a aeroportului. Trecuse deja de ora 23. Liderul serpartist era însoțit de un bărbat, deși informațiile anterioare susțineau că acesta ar fi plecat la Moscova împreună cu familia. Krasnoselski a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor, care au vrut să afle inclusiv ce a făcut la Moscova, dar și ce a discutat cu oamenii legii timp de aproape șase ore. Surse guvernamentale au declarat aseară pentru PRO TV că ar fi fost audiat inclusiv de ofițerii de informații și securitate.

Am contactat SIS pentru detalii, dar fără răspuns, deocamdată. Poliția de Frontieră a menționat doar că putem solicita un comentariu de la Biroul Politici de Reintegrare, care, la rândul său, ne-a direcționat la Guvern. Purtătorul de cuvânt, Dumitru Ciorici, a menționat că nu vor fi făcute alte declarații suplimentare. Aseară, el a confirmat revenirea lui Krasnoselski și că, după procedurile de control, i se va aplica interdicția de a părăsi țara pentru cinci ani.

Deși avocatul Promo-LEX, Vadim Vieru, a menționat anterior că măsura nu poate fi aplicată în cazul lui Krasnoselki, pentru că nu este cetățean moldovean, președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că această restricție este în vigoare.



IGOR GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Nu poate de dorul malului stâng și probabil a acceptat, adică deja a acceptat acea sancțiune de a nu putea părăsi teritoriul Republicii Moldova în următorii cinci ani.”

„În baza la ce lege?”

IGOR GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Legea deja o să fie și trimiterele legale o să fie anunțate de către autoritățile competente”.

Liderul separatist a plecat la Moscova la începutul lunii noiembrie, în urma unor medieri cu OSCE, pentru a purta discuții despre aprovizionarea cu gaz a regiunii separatiste. Cu toate acestea, pe 4 noiembrie el a primit Ordinul de Onoare din partea lui Vladimir Putin. Distincția vine într-un moment important pentru liderul de la Tiraspol. Krasnoselski se apropie de sfârșitul celui de-al doilea mandat, iar așa-zisele alegeri pentru conducerea regiunii sunt programate pentru 13 decembrie.

Potrivit legislației separatiste, acesta nu ar putea candida pentru un al treilea mandat. Înainte de plecarea la Moscova, Krasnoselski a primit și titlul de cetățean de onoare al Tiraspolului, iar indemnizația pe care o va primi după încheierea mandatului ar fi fost majorată, a scris publicația Zona de Securitate. Krasnoselski nu este recunoscut de autoritățile constituționale drept un oficial al Republicii Moldova și deține cetățenii rusă și ucraineană.