Primarul Chișinăului, Ion Ceban, critică intervenția Termoelectrica și a poliției în scuarul Catedralei, unde au izbucnit astăzi noi tensiuni între reprezentanții municipalității și angajații instituțiilor statului. Ceban susține că lucrările nu au fost autorizate și pune la îndoială existența unei avarii în zonă. Contactați de PRO TV, reprezentanții Termoelectrica ne-au comunicat că vor reveni cu o reacție în cadrul unei conferințe de presă.

Primarul Capitalei, Ion Ceban, a criticat intervenția Termoelectrica și a poliției în scuarul Catedralei, unde astăzi au avut loc noi conflicte între reprezentanții municipalității, deputați și angajații instituțiilor statului.

Ceban susține că, dacă există într-adevăr o avarie, municipalitatea este gata să permită intervenția, însă aceasta trebuie făcută legal.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Dacă există o zonă de avarie, noi suntem gata să contribuim. Nu să se facă asta ilegal, nu să intervină, nu să mobilizeze toată poliția. Ce căutau acolo toți polițiștii ăștia? Ce căutau toți mascații? Așa au făcut cu deputații și cu viceprimari, care erau în exercitarea funcției absolut legală”.

Potrivit primarului, Termoelectrica ar fi identificat săptămâna trecută o problemă în zonă, însă groapa ar fi fost lăsată deschisă. Ceban afirmă că imaginile prezentate de municipalitate ar demonstra că în acel loc nu exista nicio avarie. El a pus la îndoială și necesitatea intervenției în apropierea Parlamentului și Guvernului.

„Să admitem că ar fi o situație de avarie. Ceea ce trebuie probat”, a mai spus Ceban, adăugând că municipalitatea este gata să discute cu Termoelectrica și să găsească o soluție.

Responsabilii de la Termoelectrica vor reveni cu reacție și răspunsuri în cadrul unei conferințe de presă la ora 16:30.

De unde a pornit conflictul între Primăria Chișinău și Termoelectrica

Conflictul a pornit de la lucrările pe care Termoelectrica vrea să le facă în zonă. Compania spune că intenționează să intervină pentru remedierea avariei la rețeaua termică. Primăria susține însă că săpăturile sunt făcute fără permisiune și cere respectarea procedurilor.

Astfel, o avarie la rețeaua termică s-a transformat într-un conflict deschis între reprezentanții administrației municipale, poliție și Termoelectrica, iar situația din scuarul Catedralei rămâne tensionată.

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