O nouă întrevedere în formatul „1+1” dintre reprezentanții politici de la Chișinău și Tiraspol are loc astăzi, 24 septembrie, la sediul Misiunii OSCE din Tiraspol. Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a ajuns în regiune și a fost întâmpinat de Christopher W. Smith, șeful Misiunii OSCE în Moldova.

Potrivit informației anunțate anterior de reprezentanții Biroului Politici de Reintegrare, discuțiile cu reprezentantul Tiraspolului în procesul de negocieri, Vitali Ignatiev, vor viza mai multe subiecte de interes pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Printre acestea se numără aspecte economice, Fondul de convergență și respectarea drepturilor omului.

Discuțiile se desfășoară în contextul dialogului dintre Chișinău și Tiraspol privind soluționarea problemelor existente și avansarea procesului de reglementare transnistreană.

Runda anterioară discuții între Chișinău și Tiraspol

Ultima întrevedere în formatul „1+1” dintre reprezentanții politici de la Chișinău și Tiraspol a avut loc la 16 aprilie, la Tiraspol, și a durat aproximativ trei ore. Discuțiile s-au axat pe mai multe subiecte de interes pentru locuitorii ambelor maluri ale Nistrului, printre care predarea limbii române în școli, protecția mediului, libera circulație și respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană.

După reuniune, vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a calificat discuțiile drept complicate, dar utile. De cealaltă parte, reprezentantul Tiraspolului, Vitali Ignatiev, a declarat că nu vede progrese în negocieri.