Deși alegerile din Autonomia Găgăuză sunt organizate sub supravegherea autorităților electorale naționale, Moscova continuă să domine scena politică din regiune. Jurnalistul Mihail Sirkeli și expertul Ștefan Bejan, invitați la emisiunea „În Profunzime”, susțin că Rusia are influență asupra mai multor candidați, iar autoritățile de la Chișinău nu au reușit să limiteze acest fenomen. Cei doi avertizează că influența Moscovei ar putea continua și după scrutin, cu riscuri pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Mihail SIRKELI, REDACTOR NOKTA.MD: „Rusia folosește Găgăuzia în ajunul unor evenimente importante pentru Republica Moldova. În 90 sau 91, în ajunul independenței, ca să oprească independența. În 2014, în ajunul semnării acordului de asociere, un eveniment istoric foarte important. - Referendumul. - Exact. – Ilegal. - Și separatist. Și în 2024, înainte de referendumul important organizat de autoritățile naționale, schimbarea Constituției, tot Găgăuzia a fost folosită ca să influențeze acel referendum.”

Jurnalistul Mihail Sirkeli susține că Moscova ar putea încerca să repete scenariul, promovând noi referendumuri sau folosind amenințarea separatismului pentru a pune sub semnul întrebării capacitatea Republicii Moldova de a se integra în UE.

Mihail SIRKELI, REDACTOR NOKTA.MD: „Pentru a organiza, probabil, încă un referendum de a boicota procesul de integrare europeană, ca să sperie partenerii cu separatismul și ca partenerii să pună întrebări. Uitați-vă, voi nu controlați regiunea, adică drumul spre Uniunea Europeană este închis pentru voi.”

Sirkeli afirmă că și la acest scrutin Moscova e prezentă în regiune prin intermediul mai multor candidați sau prin partide și grupări politice care promovează interesele acesteia.

Mihail SIRKELI, REDACTOR NOKTA.MD: „Pentru că ei controlează procesul, din păcate Chișinăul n-a găsit instrumente să controleze procesul din punct de vedere politic, în primul rând, să influențeze. Deși Comisia Electorală Centrală a preluat administrarea acestor alegeri și ele sunt desfășurate sub legislația națională. Dar oricum Moscova domină, oricum oamenii lui Șor sunt în Consiliul Electoral Central, oricum candidații toți sunt cumva legați cu Moscova.”

Pentru a-și atinge scopurile, Moscova nici măcar nu ar avea nevoie să-și asigure victoria tuturor candidaților pe care i-ar susține. Potrivit experților, adevărata miză ar putea fi formarea unei majorități loiale Rusiei în viitoarea Adunare Populară. Și asta chiar după încheierea scrutinului, când ar putea începe negocierile pentru obținerea voturilor necesare.

Ștefan BEJAN, EXPERT WATCHDOG: „De ce ar trebui să investești câteva zeci de milioane în campanie electorală cu riscul ca cei pe care-i finanțezi tu fie să nu câștigi, fie să fii scoși din cursă electorală, când pur și simplu aștepți validarea alegerilor de către CEC și după te uiți ce nu-ți ajunge și te-ai pornit în târg, să faci piață. Să vezi, pentru că ție îți trebuie 18 deputați. Din 35…”

Experții critică și reacția autorităților de la Chișinău pentru că nu ar fi făcut suficient pentru a limita influența politică a Moscovei în autonomie. Mihail Sirkeli anticipează că Rusia ar putea folosi competențele autonomiei pentru a bloca reformele naționale.

Mihail SIRKELI, REDACTOR NOKTA.MD: „Eu cred că noi trebuie să gândim ce poate face Chișinăul ca să nu permită Moscovei încă o dată sau mai departe să folosească Găgăuzia împotrivă. Eu am spus revizuirea competențelor. Acolo rămân mai multe competențe ale Adunării Populare și ale Comitetului Executiv, care pot fi folosite de Moscova. Și ele nu au fost revizuite și nici nu au de gând să le revizuiască.”

Printre soluțiile propuse de experți se numără stabilirea unor mecanisme clare prin care actele adoptate la Comrat să fie verificate din perspectiva Constituției și a legislației naționale. Totodată, aceștia avertizează că rezultatul scrutinului de duminică nu garantează o îmbunătățire a relațiilor dintre Comrat și Chișinău. Dimpotrivă, viitoarea conducere ar putea continua confruntările politice, într-un moment în care Republica Moldova încearcă să avanseze pe drumul integrării europene.