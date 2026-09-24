Drepturile omului, libera circulație, problemele economice și situația școlilor cu predare în limba română au fost discutate astăzi la Tiraspol, în cadrul unei noi reuniuni în formatul 1+1. Discuțiile dintre Chișinău și Tiraspol au durat aproximativ trei ore și s-au desfășurat cu ușile închise. Cele două părți au convenit să continue dialogul și să reia lucrul în grupurile de experți.

Reuniunea a început în jurul orei 11:00, la sediul Misiunii OSCE din Tiraspol. La începutul întâlnirii, noul șef al misiunii OSCE în Moldova, Christopher W. Smith, a declarat că organizația este pregătită să sprijine ambele părți în discuții.

„Înțelegem că veți avea negocieri dificile pe teme sensibile, iar în calitate de mediator, suntem gata să oferim asistență cuprinzătoare și sprijinul necesar”

Ulterior, discuțiile au avut loc cu ușile închise, fără acces pentru presă și fără discursuri de deschidere. Formatul, propus de OSCE, a fost agreat de ambele părți. După întrevedere, reprezentantul Tiraspolului, Vitalie Ignatiev, a criticat fondul de convergență și explicațiile oferite de vicepremierul Valeriu Chiveri.

Vitali IGNATIEV, AȘA-ZISUL ”MINISTRU DE EXTERNE” DIN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ: „Cum putem obține înțelegere reciprocă, să distrugem barierele dintre țări, încrederea, dacă luăm bani și lipsim bugetul de protecție și sprijin social? Niciun mecanism prin care de la unii oameni sunt luați bani, ca și cum pentru alții, dar mecanismul de cheltuire nu există, nu poate fi nici civilizat, nici constructiv, nici eficient.”

Valeriu CHIVERI, VICEPREMIER PENTRU REINTEGRARE: „Banii nu vor fi întorși niciodată către bugete nerecunoscute. Nu vor fi întorși către structurile represive care suprimă drepturile omului aici, în regiune.”

La reuniune s-a discutat și despre școlile cu predare în limba română din regiune.

Valeriu CHIVERI, VICEPREMIER PENTRU REINTEGRARE: „Acum am ajuns la un rezultat când cei de la Tiraspol au zis da, trebuie să soluționăm această problemă. Avem idee cum să soluționăm sper ca într-o perioadă nu foarte îndelungată vom avea rezultate și la acest subiect.”

Astfel, Tiraspolul ar urma să transmită Liceului „Evrika” din Rîbnița o clădire, iar partenerii internaționali ar contribui la renovarea și amenajarea acesteia. Și pentru Liceul „Ștefan cel Mare” din Grigoriopol, unde elevii învață la Doroțcaia, părțile vor căuta o soluție pentru un sediu. Întâlnirile în format 1+1 vor continua, următoarea fiind programată până la sfârșitul anului.