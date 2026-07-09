Cine va conduce viitorul Guvern? În timp ce autoritățile pregătesc desemnarea unui nou prim-ministru, experții conturează profilul persoanei care ar trebui să preia funcția. Unii spun că Republica Moldova are nevoie de un premier cu susținere politică, alții cred că un tehnocrat este cea mai bună soluție pentru a gestiona reformele dificile și provocările economice.

Experții spun că viitorul prim-ministru va avea una dintre cele mai dificile misiuni din ultimii ani. Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, consideră că există mai multe scenarii privind desemnarea noului șef al Executivului.

Alexandru TĂNASE, FOST PREȘEDINTE AL CC: „Prima ar fi opțiunea când primul ministru este emanația partidului, vine o persoană din interiorului partidului. Ar putea fi vorba fie de președintele partidului sau altă persoană din interiorul PAS care ar avea sprijinul politic necesar, atât al Parlamentului, dar și al președinției. A doua opțiune ar fi desemnarea unui tehnocrat, cum a fost cazul premierului Munteanu. Dar s-a văzut foarte clar că o astfel de opțiune nu este capabilă să răspundă acelor provocări, care stau în fata acestui guvern."

Potrivit lui Alexandru Tănase, o altă opțiune ar fi desemnarea unei persoane care să beneficieze de sprijin politic, fără a fi neapărat membru PAS. Aceasta ar urma să preia mandatul pentru a promova reforme importante, chiar dacă acestea ar avea un cost electoral ridicat.

Alexandru TĂNASE, FOST PREȘEDINTE AL CC:„Cum ar fi reforma administrației publice-locale, reforma sistemului fiscal, legea salarării și așa mai departe, după care să se producă o nouă resetare guvernamentală pentru a putea să intre întregul sistem politic în ciclul electoral care va fi început cu alegerile locale, mai apoi vor fi alegerile prezidențiale și va fi finalizat cu alegerile parlamentare. "

La rândul său, expertul Ștefan Gligor consideră că Republica Moldova are nevoie de un prim-ministru capabil să gestioneze criza economică și energetică, dar și să implementeze reformele amânate în ultimii ani.

Ștefan GLIGOR, EXPERT: „Ceea ce este important să spunem această situație e că Republica Moldova are nevoie de un prim-ministru tehnocrat care va ști să răspunde la provocările pe care le avem în față. Criza economică, criza energetică și inclusiv criza de liderism în situația.

în care Moldova este într-o stagnare economică profundă. Eu sunt sigur că în PAS există mai multe opinii cu privire la potențialele candidaturi. Dar nu trebuie să uităm de fapt că nu depinde doar de ce vor sau cred cei din PAS."

Potrivit lui Gligor, viitorul premier va trebui să ia decizii dificile, inclusiv în domeniul administrației publice locale, al fiscalității și al combaterii economiei tenebre, reforme care ar putea genera tensiuni inclusiv în interiorul guvernării.

Ștefan GLIGOR, EXPERT:„Viitorul prim-ministru va trebui să facă câteva reforme dureroase și dificile, care au fost amânate de Partidul Acțiuni Solidaritate ani de zile. Primul rând e vorba despre reforma teritorial-administrativă, care este foarte problematică și stârnește la nivel de localități, multe controverse și conflicte. Și doi, va trebui să facă față crizei economice și deficitului bugetar acut, care a fost adus la cifre fără precedent foarte înalte de actuala guvernare."

Experții sunt de acord că alegerea noului premier va influența nu doar activitatea Guvernului, ci și ritmul reformelor și al procesului de integrare europeană în următorii ani.

Ștefan GLIGOR, EXPERT: „Ca să faci față crizei economice și deficitul bugetar, e nevoie de intervenții serioase în sistemul fiscal și în modul de gestionare a economiei Republicii Moldova, în primul rând, de combaterea economiei tenebre, care are beneficiari și patroni foarte, foarte puternici, foarte bine implantati, inclusiv în formatul actual de guvernare. Iar asta înseamnă eventuale conflicte și eventuale probleme pe interior. Respectiv, situația este una dificilă pentru guvernare. Un premier care are o viziune tehnocrată ar putea să fie incomod pentru că va cere reforme pe care PAS-ul nu este gata să le accepte, dacă va trebui să intervine chirurgical."

Cine va prelua funcția de prim-ministru urmează să fie decis în zilele următoare. Cert este că viitorul șef al Executivului va trebui să gestioneze o perioadă dificilă, marcată de reforme complicate, provocări economice și continuarea procesului de integrare europeană.