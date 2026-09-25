Să fie cetățean al Republicii Moldova, să fi împlinit vârsta de 21 de ani și să fi locuit sau să locuiască în UTA Găgăuzia de cel puțin trei ani, iar la data alegerilor să locuiască pe teritoriul acesteia. Acestea sunt condițiile anunțate de Comisia Electorală Centrală pentru persoanele care intenționează să candideze la funcția de deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei, în cadrul alegerilor regionale din 15 noiembrie 2026.

Potrivit CEC, poate fi ales deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei orice cetățean al Republicii Moldova cu drept de vot, care a împlinit cel puțin 21 de ani până în ziua alegerilor. Candidatul trebuie să fi locuit sau să locuiască în UTA Găgăuzia de cel puțin trei ani și să aibă domiciliul pe teritoriul autonomiei la data alegerilor.

Ce trebuie să cunoască cei care vor să candideze independent

Candidații pot fi desemnați de partide politice, blocuri electorale sau se pot înscrie independent. Pentru a candida independent, persoana trebuie să nu fi fost membru al unui partid politic și să nu-și fi declarat public susținerea pentru un partid începând cu 70 de zile înainte de ziua alegerilor.

Pentru înregistrare, candidatul independent trebuie să prezinte semnături de susținere din partea a cel puțin 1% din numărul alegătorilor din circumscripția în care candidează, dar nu mai puțin de 100 de semnături. Pentru candidatele femei și pentru candidații din circumscripțiile cu mai puțin de 500 de alegători, sunt necesare cel puțin 50 de semnături.

Numărul exact de semnături necesar în fiecare circumscripție va fi stabilit de Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Totodată, pentru verificare nu pot fi prezentate cu mai mult de 50% mai multe semnături decât numărul necesar.

Partidele și blocurile electorale pot desemna câte un singur candidat în fiecare circumscripție electorală uninominală. Atât candidații independenți, cât și cei susținuți de formațiuni politice sunt înregistrați în circumscripția corespunzătoare localității în care candidează.

Unde se depun documentele

Documentele pentru înregistrare trebuie depuse personal la unul dintre cele trei consilii electorale de circumscripție de nivelul întâi, constituite în limitele raioanelor din UTA Găgăuzia. După depunerea actelor, consiliul electoral are la dispoziție șapte zile pentru a decide înregistrarea candidatului sau refuzul înregistrării.

Alegerile pentru Adunarea Populară din Autonomia Găgăuză și funcția de bașcan sunt programate pe data de 15 noiembrie.

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