Securitatea Republicii Moldova, survolurile cu drone și sprijinul Statelor Unite pentru independența energetică a țării noastre au fost principalele teme abordate de premierul Vasile Tofan într-un interviu pentru CNN. Vorbind cu jurnalistul Jim Sciutto, șeful Guvernului a spus că Rusia testează reacția statelor NATO prin acțiunile sale, dar că, în acest moment, Chișinăul nu consideră iminent un atac asupra Republicii Moldova.

Vasile TOFAN, PREMIERUL RM: „Nu credem că un astfel de atac este iminent. Ceea ce cred că face Rusia este să testeze statele NATO. Sunt multe drone care traversează Moldova în direcția României. Vedem atacuri similare și în Polonia.”

Premierul a mai spus că numărul survolărilor cu drone a crescut semnificativ. Potrivit lui, în luna august, în Republica Moldova au fost înregistrate mai multe treceri ale dronelor decât pe parcursul întregului an 2025. Tofan a calificat aceste acțiuni drept tentative de intimidare și a afirmat că astfel de incidente ar putea continua.

Tofan salută sprijinul Washingtonului

Un alt subiect abordat în interviu a fost relația cu Statele Unite și independența energetică a Republicii Moldova. Tofan a salutat sprijinul Washingtonului pentru proiectele care conectează sistemul energetic moldovenesc cu România și, mai departe, cu Ucraina. Premierul spune că astfel de proiecte contribuie atât la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova, cât și la sprijinirea Ucrainei.

Vasile TOFAN, PREMIERUL RM: „Suntem recunoscători că Statele Unite s-au concentrat pe domenii relevante pentru Moldova, de exemplu independența energetică. O linie electrică foarte importantă care ne conectează cu România și, mai departe, cu Ucraina este susținută de SUA. Am vrea să vedem mai multe proiecte de acest fel.”

Aderarea la UE - proiectul național al Republicii Moldova

În ceea ce privește integrarea europeană, șeful Guvernului a reiterat că aderarea la Uniunea Europeană este proiectul național al Republicii Moldova și că UE reprezintă, pentru Chișinău, nu doar un proiect economic, ci și unul de securitate. În același timp, Tofan a precizat că Republica Moldova își păstrează statutul de neutralitate și că, deocamdată, nu există planuri de aderare la NATO.

Premierul a vorbit și despre războiul informațional și despre încercările Rusiei de a influența procesele politice din Republica Moldova. Tofan a spus că rezistența în fața acestor acțiuni depinde de o presă liberă și de instituții de securitate puternice.

Interviul a fost realizat la New York, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.