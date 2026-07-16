Componența viitorului guvern este încă în discuții, însă o decizie ar urma să fie luată cel târziu până pe 17 iulie. Declarația a fost făcută de președintele parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, care susține că premierul desemnat, Vasile Tofan, a discutat cu actualii miniștri interimari și urmează să vină cu propriile propuneri.

Invitat la emisiunea o emisiune de la Moldova 1, Igor Grosu a spus că are discuții zilnice cu Vasile Tofan, iar după consultările acestuia cu membrii guvernului interimar urmează să fie luată o decizie privind noua echipă guvernamentală.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Eu cred că mâine, cel târziu vineri, noi o să avem o claritate”.

Liderul PAS a precizat că și-a expus propria viziune despre componența Executivului încă înainte ca Vasile Tofan să fie desemnat candidat la funcția de premier. Totodată, el a menționat că Tofan și-a format deja unele impresii după discuțiile cu miniștrii și ar putea veni cu propuneri de schimbare.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Mi-a spus că unele impresii s-au validat, cele cu care a venit, pentru că nu a cunoscut foarte bine fiecare ministru. O să aibă și propuneri”.

Întrebat despre miniștrii care ar putea rămâne în funcții, liderul PAS a apreciat activitatea mai multor membri ai guvernului interimar. Printre aceștia i-a menționat pe ministrul interimar al Educației și Cercetării, Dan Perciun, ministrul interimar al Energiei, Dorin Junghietu, dar și ministrul interimar al Mediului, Gheorghe Hajder.

Despre domeniul educației, Grosu a spus că s-au înregistrat progrese, iar ministerul Energiei ar fi reușit să avanseze în proiecte de interconectare și dezvoltare a energiei regenerabile. Referindu-se la Gheorghe Hajder, Igor Grosu a spus că acesta „a gestionat foarte bine criza Nistrului”, însă a subliniat că decizia finală privind componența guvernului îi va aparține premierului desemnat.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Eu v-am dat exemple de domenii în care s-a avansat”.

Vasile Tofan merge marți în fața deputaților cu programul de guvernare

Parlamentul se va întruni marți, 21 iulie, într-o ședință plenară decisivă pentru viitorul noului cabinet de miniștri. Deputații urmează să examineze programul de activitate al guvernului și să se pronunțe asupra acordării votului de încredere executivului, inclusiv asupra componenței acestuia.

Ce priorități cere viitorul premier pentru noul guvern

Ieri, candidatul la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, a anunțat că a finalizat discuțiile cu cei 16 miniștri interimari și că are acum o imagine mai clară asupra situației din fiecare domeniu gestionat de guvern. Oficialul susține că următoarea etapă va fi stabilirea echipei guvernamentale și elaborarea programului de guvernare, în urma consultărilor cu partidele politice și reprezentanți ai mai multor sectoare.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Tofan a precizat că le-a solicitat miniștrilor interimari să pregătească note detaliate privind principalele provocări și obiective pentru următoarele 12 luni.

Vasile Tofan, candidatul propus de PAS pentru funcția de premier al Republicii Moldova

Vineri, 10 iulie, Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl va propune pe Vasile Tofan la funcția de prim-ministru. A doua zi, șefa statului a semnat decretul privind desemnarea acestuia în urma consultărilor pe care le-a avut cu fracțiunea PAS. Vasile Tofan are la dispoziție 15 zile pentru a forma Cabinetul de miniștri.

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Ulterior, Vasile Tofan a făcut primele declarații în calitate de premier desemnat. A spus că va prioritiza economia, reformele instituțiilor publice și integrarea europeană a Moldovei. Dar și că va face schimbări în actualul cabinet de miniștri.

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Cine este Vasile Tofan

Vasile Tofan este investitor și om de afaceri, cu experiență în management și investiții internaționale, iar în prezent este implicat în mai multe proiecte de afaceri din Republica Moldova. Nu este însă pentru prima dată când i se propune funcția de prim-ministru. Acum două luni, în podcastul Lorenei Bogza, Tofan a dezvăluit că președinta Maia Sandu i-a propus să preia conducerea Guvernului, însă a refuzat, spunând că avea nevoie de timp pentru a-și încheia angajamentele din mediul de afaceri. În cele din urmă, funcția a fost preluată de Alexandru Munteanu.

Vasile Tofan conduce Mișcarea Civică „Europa 2028”, creată pentru a susține reformele și integrarea europeană a Republicii Moldova. Totodată, acesta administrează investiții în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari în Republica Moldova și Ucraina. A absolvit Universitatea Harvard și Universitatea Erasmus din Rotterdam.