Atât Sergiu Ceauș, cât și Vitalie Rotaru și-au început ascensiunea politică în calitate de membri ai Partidului Liberal Democrat, condus de fostul premier, Vlad Filat. Ceauș i s-a alăturat chiar de la începuturile formațiunii, pe când Rotari patru ani mai târziu, devenind în scurt timp președintele raionul Criuleni. Acesta a părăsit partidul după arestarea fostului premier. A rămas cunoscut opiniei publice prin mai multe episoade. De departe, cel mai memorabil este reținerea sa de către Centrul Național Anticorupție, atunci când a vrut să sară de la balcon.

Scena s-a produs pe 13 aprilie 2017. În acea perioadă, Vitalie Rotaru nu mai deținea funcția de președinte al raionului Criuleni, din partea PLDM. Mascații i-au intrat în apartament după ce i-au tăiat ușa cu un polizor.

Ofițerii l-au tras înapoi, iar după trei ore de percheziții, l-au reținut.

Procurorul de caz declarase, a doua zi, că acesta ar fi fost în stare de ebrietate.

Vitalie Rotaru a devenit membru PLDM în 2011 și, în scurt timp, formațiunea l-a propulsat la conducerea raionul Criuleni. În 2014, acesta a fost protagonistul unei scene, intens comentate în spațiul public în acea perioadă. În timpul unui discurs public, de Ziua Limbii Române, a fost atât de compleșit de emoții, încât s-a văzut nevoit să-l întrerupă.

O altă scenă cunoscută este și o filmare, făcută publică de Renato Usatîi, tot în 2014, în timp ce era președintele raionului. În acele imagini, Rotaru a fost surprins dormind într-un club de noapte. Rotaru a declarat că este o răfuială politică.

În 2015, la o lună distanță de la arestarea lui Vlad Filat, Rotaru a părăsit formațiunea, alături de un grup de consilieri.

Conform informațiilor publice disponibile, Sergiu Ceauș s-a alăturat echipei Partidului Liberal Democrat în 2007, chiar de la începuturi. A deținut mai multe funcții importante, inclusiv la Guvern. În 2018, Ceauș a ajuns deputat pe lista PLDM, după ce Iurie Leancă a renunțat la mandat pentru funcția de vicepremier în Guvernul Filip. Curtea Constituțională i-a validat mandatul chiar dacă era cercetat penal, de un an, alături de Vitalie Rotaru.

Peste doar două săptămâni, PLDM l-a exclus din formațiune după ce s-a declarat neafiliat. Ceauș a deținut funcția de deputat timp de aproximativ un an. Mandatul său a încetat odată cu învestirea noului Parlament, în martie 2019.

Atât Ceauș, cât și Rotaru au fost condamnați ieri, în cadrul unui dosar pentru delapidare de fonduri europene. Primul s-a ales cu 8 ani de închisoare, pe când fostul președinte al raionului Criuleni – la 9 ani de închisoare. Dosarul s-a aflat în instanță timp de 9 ani. În tot acest timp, ambii inculpați au pledat nevinovat.