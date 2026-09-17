Comisara Europeană pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză, Hadja Lahbib, efectuează prima sa vizită de lucru în Republica Moldova.

În cadrul vizitei, oficiala europeană a avut discuții cu autoritățile de la Chișinău despre mai multe domenii de interes, printre care gestionarea situațiilor de criză, protecția civilă și egalitatea.

Un alt subiect abordat a fost prevenirea și combaterea violenței, precum și măsurile necesare pentru protejarea persoanelor aflate în situații vulnerabile.

Discuțiile s-au referit și la sprijinul acordat persoanelor refugiate și la modul în care Republica Moldova și Uniunea Europeană pot consolida cooperarea în acest domeniu.

Vizita Hadjei Lahbib are loc în contextul cooperării tot mai strânse dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul protecției civile, gestionării crizelor și sprijinului pentru persoanele afectate de situații de urgență.