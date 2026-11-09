Cu aplauze în picioare și promisiuni – așa a fost primită Marta Kos astăzi în Parlamentul Republicii Moldova. Comisara europeană s-a adresat deputaților și le-a cerut să-și unească forțele pentru generațiile viitoare. Igor Grosu a declarat că acesta va fi Parlamentul integrării europene. Comuniștii și socialiștii au boicotat ședința, despre care spun că ar avea un singur scop: să laude guvernarea.

Ședința a început cu intonarea imnului Republicii Moldova, interpretat de Capela Corală Moldova, cel mai longeviv colectiv coral profesionist din Republica Moldova. A urmat „Odă Bucuriei” - imnul Uniunii Europene

Marta Kos și-a început discursul cu o poveste despre Moldova pe care o păstrează în biroul său de la Bruxelles: o icoană primită de la Mănăstirea Marta și Maria din Căușeni.

Marta KOS, COMISARA EUROPEANĂ PENTRU EXTINDERE: „Este un dar de la două persoane care îmi sunt foarte dragi mie: Părintele Andrei și maica Marta — ambii de la Mănăstirea Marta și Maria din Căușeni. Există ceva magic în acel loc, ceva care mă emoționează. Este un simbol al bogăției culturale a Moldovei. Al frumuseții sale.”

După amintirile personale, comisara a vorbit despre familiile despărțite de plecarea peste hotare, exprimându-și speranța că oamenii vor găsi oportunități să revină acasă, odată ce Moldova avansează în parcursul său european. Marta Kos le-a spus deputaților că au șansa să scrie un nou capitol în istoria țării.

Marta KOS, COMISARA EUROPEANĂ PENTRU EXTINDERE: „Așadar, când Moldova va continua să implementeze reformele în ritmul din ultimii ani, considerăm că ați putea închide anul viitor până la 25 din cele 35 de capitole de negociere. Acest lucru v-ar plasa pe o traiectorie credibilă spre încheierea negocierilor de aderare la începutul anului 2028.”

Moldova trebuie să treacă de evaluarea criteriilor intermediare privind justiția independentă, combaterea corupției și instituțiile democratice. Iar la acest capitol, Kos a anunțat că executivul european finalizează o concluzie pozitivă.

Marta KOS, COMISARA EUROPEANĂ PENTRU EXTINDERE: „Împreună cu statele membre, vom începe foarte curând această discuție și vom decide asupra condițiilor de închidere a negocierilor. Odată ce vom putea face acest pas, vom începe să închidem capitolele de negociere cu dumneavoastră.”

Comisara a lăudat progresele Moldovei și rezistența în fața ingerințelor străine. Dar, în fața deputaților, a insistat și asupra unei condiții politice: aderarea trebuie să fie un proiect național.

Marta KOS, COMISARA EUROPEANĂ PENTRU EXTINDERE: „Vreau ca fiecare moldovean să știe: Europa este aici pentru a rămâne.”

Îmi doresc ca acest Parlament să continue să își unească forțele. Nu pentru a mulțumi guvernul. Nu pentru a o mulțumi pe doamna Președintă. Nu pentru a mă mulțumi pe mine, Marta Kos. Ci pentru a servi generațiilor viitoare din frumoasa dumneavoastră țară, Moldova.”

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Eu vreau să vă asigur că acest Parlament va rămâne Parlamentul integrării europene. Pentru că locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană și nu avem alt drum mai bun pentru țara noastră.”

Spre final, Marta Kos a apelat la o expresie învățată în timpul vizitelor prin satele Moldovei.

Marta KOS, COMISARA EUROPEANĂ PENTRU EXTINDERE: „Toamna se numără bobocii.”

Iar pentru 2027, comisara europeană a cerut tocmai rezultate: pași înainte în negocieri și schimbări pe care moldovenii să le simtă în viața de zi cu zi.