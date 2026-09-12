Comisia Electorală Centrală a aprobat ieri regulile pentru organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară și funcția de Bașcan al Găgăuziei. Cele două scrutine vor avea loc pe 15 noiembrie 2026.

Documentul stabilește modul de organizare a alegerilor, înregistrarea candidaților, exercitarea dreptului de vot și finanțarea campaniilor electorale.

Candidații la funcția de deputat în Adunarea Populară vor fi înregistrați de unul dintre cele trei consilii electorale de circumscripție de nivelul întâi. În cazul alegerilor pentru funcția de Bașcan, documentele vor fi depuse la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei.

Actele necesare pentru a putea vota

Pentru ambele scrutine vor fi folosite aceleași liste electorale, cu rubrici separate pentru fiecare buletin de vot. Alegătorii care nu se regăsesc în listele de bază vor putea vota pe liste suplimentare, în condițiile legii. Votarea va fi posibilă și în baza pașaportului sau a actului de identitate digital.

CEC a stabilit și limitele donațiilor pentru campaniile electorale. Persoanele fizice vor putea contribui cu până la 104.400 de lei, iar persoanele juridice cu până la 208.800 de lei, pentru fiecare tip de scrutin. Donațiile în numerar ale persoanelor fizice nu vor putea depăși 17.400 de lei.

Regulile aprobate prevăd, de asemenea, măsuri privind instruirea funcționarilor electorali, verificarea listelor de subscripție și raportarea financiară.

Alegerile din Găgăuzia, programate pentru 15 noiembrie, după un an de amânări

Perioada electorală a început pe 28 august și se va încheia pe 15 octombrie, când începe campania propriu-zisă. Până atunci va avea loc înregistrarea candidaților atât pentru adunarea populară, cât și pentru funcția de bașcan. Recent, deputatul Alexandr Stoianoglo a anunțat, din incinta Parlamentului, că va candida pentru fotoliul de bașcan, ca independent. Alegerile vor avea loc pe 15 noiembrie, după un an de amânări și tergiversări.