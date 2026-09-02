Guvernul a rezervat, pentru moment, 550 de milioane de lei pentru compensațiile la căldură în sezonul rece 2026-2027, însă suma nu reprezintă plafonul final al ajutoarelor. Premierul Tofan spune că autoritățile discută cu partenerii externi pentru identificarea unor resurse financiare suplimentare, astfel încât sprijinul să ajungă, în primul rând, la gospodăriile cele mai vulnerabile. Despre asta, șeful Executivului a vorbit în cadrul ședinței Guvernului de astăzi.

„Este suma la moment bugetată pentru 2026”, a explicat premierul, subliniind că cifra nu trebuie nici înmulțită cu toate lunile sezonului rece și nici interpretată drept valoarea totală a compensațiilor care vor fi acordate.

Potrivit lui Tofan, obiectivul autorităților este ca sprijinul financiar să ajungă în primul rând la familiile care au cea mai mare nevoie de acesta. În acest sens, Guvernul lucrează la conceptul noului mecanism, iar acesta urmează să fie anunțat în perioada următoare.

Premierul a atras atenția, în același timp, asupra necesității unei gestionări prudente a banilor publici.

„Trebuie să fim foarte responsabili cu banii din buget, pentru că efectiv nu putem să ne permitem să ne împrumutăm pentru a cheltui la nesfârșit”, a declarat Tofan.

Cifrele din ultimii ani

În sezonul rece 2022-2023, primul an în care a fost aplicat mecanismul de compensare, aproape toate gospodăriile care au solicitat ajutor au fost eligibile. Din aproximativ 900 de mii de solicitări, 895 de mii de gospodării au beneficiat de compensații.

În sezonul rece 2025, numărul gospodăriilor acoperite a fost de circa 621 de mii, ceea ce reprezintă aproximativ 75% dintre gospodăriile care au depus solicitări.

Criterii mai stricte pentru beneficiari

Premierul spune că, pentru noul sezon, autoritățile vor să îmbunătățească modul în care sunt identificați beneficiarii, astfel încât compensațiile să fie direcționate către persoanele vulnerabile.

„Provocarea pentru noi ca Guvern este să ne asigurăm că cei care au nevoie de aceste ajutoare să fie acoperiți și să fie acoperiți cât mai generos”, a declarat Tofan.

În prezent, eligibilitatea este stabilită în principal în funcție de veniturile declarate ale gospodăriei. Autoritățile consideră însă că acest criteriu nu reflectă întotdeauna situația financiară reală a unor solicitanți.

Premierul a dat exemplul persoanelor care declară venituri oficiale reduse, dar dețin locuințe scumpe, mai multe automobile, depozite bancare sau încasează dividende.

În acest context, echipa ministerului Muncii, condus de Natalia Plugaru a primit instrucțiuni să extindă și să înăsprească verificarea criteriilor indirecte care pot indica nivelul real al veniturilor și al bunăstării unei gospodării.

„Multe din aceste criterii au fost folosite și în anii precedenți, dar acum le-am făcut și mai stricte și mai extinse”, a precizat premierul.

Potrivit acestuia, scopul este ca banii publici să nu ajungă la persoane care, deși raportează venituri mici, dispun de resurse financiare sau bunuri care indică un nivel de trai mai ridicat.

Guvernul urmează să prezinte conceptul privind noul mecanism de compensare după definitivarea criteriilor și a surselor de finanțare suplimentare.

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