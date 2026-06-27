Condamnată la închisoare și dată în căutare, fosta deputată afiliată lui Șor, Irina Lozovan, a atacat decizia instanței de judecată prin care i-a fost refuzată achitarea salariilor, indemnizațiilor și compensațiilor. În reacție, Igor Grosu a zis că nu cunoaște despre asta.

Întrebat cum comentează faptul că Irina Lozovan a cerut să-i fie achitate salariile și indemnizațiile după ce i-au fost anulate, președintele Parlamentului a spus că nu știe despre asta: „Ce vrea? N-am vazut (...) cu condiția că aduce scrisoarea personal la mine și eu mă uit încă o dată”, a afirmat Grosu.

document/ csj.md

Condamnată la 6 ani de închisoare

La data de 31 martie, Irina Lozovan și-a aflat sentința în dosarul în care este învinuită de acceptarea finanțării partidului politic din partea grupului criminal condus de fugarul Ilan Șor. Aceasta a fost condamnată la 6 ani de închisoare, iar soțul ei, Pavel Gîrleanu la 5 ani, ambii în penitenciar de tip semiînchis.

Potrivit procurorilor anticorupție, cei doi ar fi primit 30 de mii de dolari de la fugarul Ilan Șor pentru a-l mitui pe primarul orașului Ocnița, dar și să convingă mai mulți primari și consilieri să adere la partidul Renaștere.

După pronunțarea hotărârii în primă instanță, Irina Lozovan și Pavel Gârleanu au părăsit Republica Moldova.

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