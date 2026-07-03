Viceprimarul demis, Irina Gutnic, îl amenință pe Ion Ceban că va prezenta în instanță probe despre presupusele ilegalități comise de acesta. Reacția vine după ce primarul Chișinăului a acționat-o în judecată pentru a-și apăra onoarea, demnitatea și reputația profesională. Dosarul a fost înregistrat la începutul lunii și urmează să fie repartizat unui judecător.

Într-o postare pe Facebook, fostul viceprimar Irina Gutnic spune că a aflat din spațiul public despre acțiunea în instanță inițiată de Ion Ceban. Ea afirmă că va prezenta în fața judecătorilor documente despre presupuse nereguli din Primăria Chișinău și susține că procesul îi va oferi ocazia să aducă probe la acuzațiile lansate.

Irina GUTNIC, VICEPRIMARUL DEMIS AL CAPITALEI: „ [..] Dacă tot mergeți în instanță, acolo vom avea ocazia să prezentăm documente, probe și explicații. Mă opresc aici, deși sunt multe de spus. Nu mă grăbesc și nu mă tem. Am răbdare, pentru că adevărul nu se stabilește prin comunicate de presă și nici prin armate de haiteri ci prin probe.[..] ”

Reacția Irinei Gutnic vine după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, a dat-o în judecată, la aproape o lună și jumătate de la demiterea ei din funcția de viceprimar. Edilul cere în instanță apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale. Cererea a fost înregistrată pe 1 iulie, iar dosarul urmează să fie examinat de Judecătoria Chișinău.

Scandalul dintre Irina Gutnic și Ion Ceban a început în urmă cu aproape două luni, după demiterea acesteia din funcția de viceprimar. Atunci, Gutnic l-a acuzat pe edil că conduce Primăria prin presiuni și intimidări și că le-ar cere funcționarilor să ia decizii care încalcă legea. Ion Ceban a respins acuzațiile, spunând că nu intenționează să răspundă „unei doamne supărate că nu mai are funcție”.