Secretarul de stat al Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Carolina Perebinos, a avut astăzi o întrevedere la Chișinău cu Neva Grašič, secretar de stat al Ministerul Afacerilor Europene și Externe al Sloveniei, aflată într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea relațiilor bilaterale, cooperarea regională și sprijinul oferit de Slovenia pentru parcursul european al țării.

În cadrul întrevederii, oficialii au evidențiat evoluția pozitivă a relațiilor moldo-slovene și interesul comun pentru extinderea colaborării în mai multe domenii, printre care economia, investițiile, agricultura, turismul, protecția mediului și sectorul bancar.

Un subiect central al discuțiilor a fost procesul de integrare europeană al Republica Moldova. Carolina Perebinos a mulțumit autorităților slovene pentru sprijinul constant acordat în drumul spre aderarea la Uniunea Europeană, inclusiv pentru disponibilitatea de a împărtăși experiența acumulată de Slovenia în armonizarea legislației cu acquis-ul comunitar, consolidarea instituțiilor și gestionarea negocierilor de aderare.

În același timp, a fost apreciată decizia Sloveniei de a majora cu două milioane de euro asistența pentru dezvoltare destinată Republicii Moldova în perioada 2026–2027. Fondurile vor fi direcționate spre proiecte ce vizează agenda verde, împădurirea și protecția mediului.

De asemenea, oficialii au trecut în revistă proiectele aflate deja în desfășurare cu sprijinul Sloveniei, orientate spre dezvoltare durabilă, reziliența comunităților rurale, protecția mediului, sprijinirea copiilor refugiaților din Ucraina și instruirea specialiștilor în domeniul finanțelor publice.

La rândul său, Neva Grašič a reconfirmat sprijinul Sloveniei pentru reformele democratice din Republica Moldova și pentru continuarea cooperării în domeniile esențiale procesului de aderare la Uniunea Europeană.