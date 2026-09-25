Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut întrevederi cu Siiri Königsberg, primul ambasador rezident a Estoniei în Republica Moldova, și Esselien van Eerten, noul ambasador a Regatului Țărilor de Jos la Chișinău.

În cadrul discuțiilor au fost abordate evoluțiile din procesul de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și pașii care urmează să fie realizați la nivel național.

„Am discutat despre situația la zi în procesul de negocieri și despre pașii pe care urmează să-i realizăm acasă. Avem o colaborare frumoasă cu Estonia și Țările de Jos, iar experiența partenerilor noștri este valoroasă în pregătirea Moldovei pentru aderarea la UE”, a declarat Cristina Gherasimov.

Viceprim-ministrul le-a urat succes celor doi ambasadori în exercitarea noilor mandate și le-a mulțumit pentru sprijinul acordat parcursului european al Republicii Moldova.