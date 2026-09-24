Parlamentul a instituit stare de urgență în domeniul energetic pe o perioadă de 60 de zile.



Ce înseamnă acest lucru, ce riscuri există în aprovizionarea cu electricitate, gaz și căldură și ce tarife am putea plăti în această iarnă?

Despre toate discutăm cu invitații noștri – ministrul Energiei, Dorin Junghietu, și expertul Victor Parlicov, fost ministru al Energiei, joi, 24 septembrie.

Emisiunea începe la ora 21.00 și poate fi urmărită live pe site-ul protv.md, dar și pe pagina noastră de YouTube.