Pregătirea pentru situații de criză și producerea dronelor sunt măsuri de securitate, susține Igor Grosu, care respinge acuzațiile că PAS ar pregăti țara de război. Președintele Parlamentului a răspuns dur celor care critică aceste inițiative și le-a amintit că războiul este la hotarul Republicii Moldova. „Cu prăștiile nu se dau jos” dronele rusești, spune Grosu.

Acuzațiile precum că guvernarea ar pregăti țara de război, prin programul de protecție civilă și intenția de a permite producerea dronelor, au provocat o reacție dură din partea președintelui Parlamentului. Igor Grosu susține că cei care promovează asemenea mesaje ar acționa în interesul Federației Ruse.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Deci slugoi Moscovei, slugoi Moscovei de la primărie, de la PSRM, PCRM și alte entități care pretind că sunt europene, trebuie să se ocupe în primul rând de securitatea statului Republicii Moldova. Inclusiv dacă o să fie nevoie să modificăm legislația pentru a permite să producem astfel de echipamente. Pentru că noi, gata, trăim într-un mediu, îmi pare rău să vă spun, să aduc aminte la toți, îi război lângă noi. Îi război. Și atunci când vin cu pretenții de ce noi nu dăm jos o dronă rusească, întrebarea e cu ce să o dai jos?” Cu prășchiile nu se dau jos. Cu cuvinte, cu condamnări. „Noi condamnăm drona.” Ei nu spun condamnă Federația US-ului. Ei drona o condamnă.” În privința producerii dronelor, Grosu spune că afacerile vor fi private, iar producția și livrarea echipamentelor vor fi strict reglementate. Referindu-se la campania națională „Moldova Pregătită”, președintele Parlamentului a explicat necesitatea pregătirii populației pentru situații de urgență, oferind exemple din alte țări.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Haideți vă rog să ne preocupăm de securitatea noastră, așa cum fac finlandejii, norvegienii, suedejii, au un minister, eu am rămas surprins, au un minister pentru aparare civilă, haideți să spun așa, convențional, poate se numește altfel, în care e minister, totul e, cum spun eu, totul e organizat, fiecare cetățean care e la civil, în caz că e nevoie de ajutorul lui, el știe unde se duce. Dacă el e șofer, el știe că trebuie să se ducă în locul X și o să aibă de condus un autovehicul. Dacă el e medic, el știe că trebuie să se ducă la punctul Z sau Y, unde o să acordă ajutor. Deci lumea acolo e foarte organizată. Și noi, din păcate, am pierdut firul ăsta.”

Programul „Moldova Pregătită” prevede informarea și instruirea populației pentru primele 72 de ore ale unei crize. Campania urmează să înceapă în noiembrie, cu un ghid pentru cetățeni și alerte în aplicația EVO. Autoritățile au precizat că nu sunt planificate deconectări ale apei, curentului sau comunicațiilor. Reacțiile aurorităților vin după ce pe rețelele sociale mai mulți politicieni s-au tot întrebat de ce autoritățile pregătesc acel program de informare a cetățenilor.