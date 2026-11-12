Campania electorală din autonomia găgăuză este aproape de final. Duminică, 15 noiembrie, alegătorii din regiune sunt așteptați la urne pentru a-și alege guvernatorul (post rămas vacant după condamnarea Evgheniei Guțul) și adunarea populară (după ce anterioara componenșă și-a încheiat mandatul).

Relația dintre Chișinău și Comrat este una tensionată, iar aceste alegeri ar putea-o normaliza.

Cine sunt candidații și cum încearcă Rusia să-și mențină controlul asupra regiunii, discutăm joi, 12 noiembrie, Mihail Sirkeli, redactor-șef Nokta.md, si Stefan Bejan, expert Watch-Dog.

Emisiunea începe la ora 21:00 și poate fi urmărită live pe protv.md