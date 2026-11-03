Comisia Europeană va publica miercuri, 4 noiembrie, Pachetul de extindere pentru anul 2026, document care va arăta progresele și restanțele fiecărei țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, spune că raportul va evalua reformele realizate de Republica Moldova în ultimele 12 luni și va conține recomandări pentru următoarea perioadă.

Potrivit Cristinei Gherasimov, Pachetul de extindere reprezintă o evaluare anuală a parcursului european al fiecărui stat candidat, fiind elaborat câte un raport separat pentru fiecare țară.

Ce va evalua Comisia Europeană

În document, Comisia Europeană va analiza nivelul de progres sau regres înregistrat în fiecare dintre cele 33 de capitole de negociere, precum și gradul de pregătire pentru aderare. Evaluarea va viza evoluțiile din ultimele 12 luni și va include recomandări privind reformele care trebuie realizate în perioada următoare.

Aceste recomandări diferă de la o țară la alta, în funcție de provocările întâmpinate în procesul de aliniere la standardele europene.

Ce progrese a înregistrat Republica Moldova în raportul precedent

Viceprim-ministra a amintit că, în raportul publicat anul trecut, Republica Moldova a înregistrat progrese în toate cele 33 de capitole de negociere. Totodată, nivelul de pregătire pentru aderare a crescut în două treimi dintre acestea.

Printre domeniile în care au fost consemnate evoluții se numără energia, politica externă, de securitate și apărare, educația și cultura, pescuitul, politica regională și coeziunea, uniunea vamală și libera circulație a capitalului.

Cristina Gherasimov: „În acest an am lucrat și mai mult”

Cristina Gherasimov susține că, în pofida provocărilor cu care s-a confruntat Republica Moldova pe parcursul acestui an, autoritățile au continuat să implementeze reformele asumate în procesul de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană.

„În acest an, în ciuda provocărilor cu care ne-am confruntat practic întreg anul, am lucrat și mai mult, fapt pentru care vreau să mulțumesc tuturor echipelor de ministere și agenții care au depus umărul la realizarea reformelor asumate în procesul de pregătire a țării noastre pentru aderare”, a declarat viceprim-ministra.

„Dar cum va arăta raportul de extindere pentru acest an? Aflăm mâine”, a adăugat Cristina Gherasimov.

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Moldova a deschis deja două clustere de negocieri în 2026

Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2022, iar în 2026 procesul de negocieri a avansat cu deschiderea unor noi capitole. Pe 15 iunie au fost deschise negocierile pentru Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, iar pe 14 iulie pentru Clusterul 6 – „Relații externe”. Ulterior, la 7 octombrie Chișinăul a fost invitat să prezinte pozițiile pentru alte două clustere, care vizează piața internă, competitivitatea și creșterea economică.