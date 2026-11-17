„Vicepremierul” regiunii separatiste, Vitalii Neagu, a fost înregistrat în cursa pentru funcția de lider al regiunii transnistrene. Decizia a fost luată marți, 17 noiembrie, de așa-numita Comisie Electorală Centrală din stânga Nistrului. Neagu este primul candidat admis oficial în competiția electorală pentru scrutinul nerecunoscut, programat pentru 13 decembrie.

Reprezentanții așa-numitei comisii electorale au anunțat că au verificat documentele depuse de Vitalii Neagu, precum și listele cu semnături colectate în susținerea candidaturii sale. Potrivit acestora, actele prezentate corespund „legislației” locale.

Neagu și-a depus dosarul de înregistrare la 16 octombrie, iar la 10 noiembrie a prezentat listele cu semnături. Candidatura sa a fost înaintată de Forumul Popular al regiunii transnistrene, organizație condusă de actualul lider de facto de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski.

Krasnoselski nu mai poate candida pentru un nou mandat

„Alegerile prezidențiale” din regiunea transnistreană sunt programate pentru 13 decembrie. Scrutinul este organizat de structurile separatiste și nu este recunoscut de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova.

Liderul de facto al regiunii este ales prin vot direct, pentru un mandat de cinci ani. Actualul lider, Vadim Krasnoselski, nu mai poate candida pentru un nou mandat.

Cine sunt persoanele aflate în centrul competiției electorale

În centrul campaniei pentru scrutinul nerecunoscut se află Vitalii Neagu și Vadim Cravciuc, ambii având legături de lungă durată cu structurile politice și de forță din regiune.

În schimb, activistul civic Nicolae Malîșev, care a încercat să intre în cursă în calitate de candidat independent, nu a fost admis.

Înregistrarea lui Vitalii Neagu marchează primul pas oficial în conturarea competiției pentru conducerea regiunii transnistrene, în condițiile în care actualul lider nu mai poate participa la scrutin.