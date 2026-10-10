Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că Partidul Acțiune și Solidaritate a analizat atent posibilitatea de a desemna un candidat pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, însă a decis să nu înainteze o persoană în această cursă electorală. Potrivit oficialului, formațiunea și-a asumat decizii dificile pentru deblocarea situației politice din regiune. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Realitatea.

Întrebat de ce PAS nu are un candidat propriu, Igor Grosu a declarat că, în opinia sa, există suficienți concurenți electorali din rândul cărora alegătorii din Găgăuzia pot face o alegere.

„Noi ne-am analizat foarte atent. Nu cred că am putea să pretindem că am luat un scor bun acolo. Din cei pe care i-am văzut eu în listă, sunt persoane care pot fi alese și cu care noi să putem lucra”, a afirmat Grosu.

Oficialul a explicat că autoritățile centrale au fost nevoite să intervină în contextul blocajului instituțional din autonomie, inclusiv în ceea ce privește organizarea alegerilor și adoptarea deciziilor necesare desfășurării scrutinului.

Potrivit lui Grosu, politicienii din regiune nu și-ar fi asumat anumite decizii, iar situația creată a impus intervenția autorităților de la Chișinău.

„Noi, de la centru, a trebuit să intervenim și să ne asumăm aceste decizii”, a declarat președintele Parlamentului.

Grosu critică apelurile la boicotarea alegerilor

Acesta a criticat și apelurile la boicotarea alegerilor, afirmând că menținerea incertitudinii politice ar afecta funcționarea instituțiilor din Găgăuzia, dar și interesul investitorilor și desfășurarea proiectelor internaționale.

Grosu a mai spus că, potrivit semnalelor pe care le primește în discuțiile cu cetățenii, o parte dintre locuitorii regiunii le reproșează foștilor membri ai Adunării Populare lipsa progreselor în organizarea alegerilor.

Referindu-se la scrutinul programat pentru 15 noiembrie, Igor Grosu și-a exprimat speranța că acesta va avea loc și că alegătorii vor putea desemna noua conducere a autonomiei.