Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu omologul său albanez, Niko Peleshi, în cadrul vizitei de lucru pe care o efectuează în Albania. Oficialii au discutat despre parcursul european al celor două state, securitatea regională, dar și despre posibilitățile de dezvoltare a relațiilor bilaterale.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Igor Grosu a menționat că Republica Moldova și Albania împărtășesc același obiectiv – aderarea la Uniunea Europeană.

Șeful Legislativului de la Chișinău a apreciat progresele înregistrate de Albania în negocierile de aderare. Potrivit acestuia, țara a deschis toate cele 33 de capitole de negociere, dintre care patru au fost închise provizoriu.

Grosu a mai spus că Republica Moldova este interesată să preia din experiența Albaniei și să consolideze schimbul de bune practici în procesul de integrare europeană.

O posibilă cursă aeriană directă între cele două țări

În cadrul întrevederii au fost abordate și oportunitățile de extindere a cooperării bilaterale. Potrivit lui Igor Grosu, există potențial pentru dezvoltarea relațiilor în domenii precum agricultura, educația, cultura și turismul.

Un alt subiect discutat a fost posibilitatea deschiderii unei curse aeriene directe între Republica Moldova și Albania.

„Ne dorim ca dialogul bun dintre parlamentele noastre să se transforme în proiecte concrete, care să aducă beneficii cetățenilor ambelor țări”, a transmis Igor Grosu.

Acesta a mai precizat că discuțiile au vizat consolidarea păcii și securității în regiune și în Europa.