Patru nume noi se regăsesc în componența Cabinetului Tofan, după ceremonia de învestire a noului Executiv. Noii miniștri vin cu experiență acumulată în domeniile pe care urmează să le coordoneze și și-au anunțat deja principalele priorități pentru perioada următoare. Radu Musteață preia conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Victoria Belous va conduce Ministerul Finanțelor, Alexandru Gasnaș a fost numit ministru al Sănătății, iar Dan Suruceanu va ocupa funcția de ministru al Culturii.

După ceremonia de învestire a noului guvern, ministrul Finanțelor, Victoria Belous, și-a prezentat prioritățile de mandat. Ea a declarat că una dintre cele mai mari provocări este politica fiscală.

Victoria BELOUS, MINISTRUL FINANȚELOR: „Noi o să venim cu politica fiscală, o să prezentăm varianta modificată după consultările care au fost. Bineînțeles că este demotivant să impozitezi mai mult oamenii care muncesc și să impozitezi mai puțin unele vicii sau alte surse care până acum au beneficiat de facilități. Vom revizui unele facilități. Vom pune încă o dată pe cântar unele cote ale impozitelor care sunt mai mici decât cota standard, de exemplu 12% la impozit pe venit.”

Belous a mai ocupat funcția de ministru al finanțelor și în Guvernul Recean, în perioada iulie 2024 – noiembrie 2025. Belous a renunțat la mandatul de deputat și la funcția de președinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Anterior, ea a activat timp de 17 ani în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, unde a ocupat mai multe funcții, inclusiv cea de director adjunct. În același timp, Dan Suruceanu – noul ministru al Culturii, a afirmat că una dintre direcțiile principale ale mandatului său va fi continuarea proiectelor deja inițiate și dezvoltarea unor politici noi, adaptate procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Dan SURUCEANU, MINISTRUL CULTURII: „Să dezvoltăm toate politicile și să accesăm reeșind din faptul că Moldova este pe cale de aderare și va îngloba foarte multe practici europoene. Noi o să ne folosim de acest instrument bogat care e bazat pe multe secole de experință și expertiză.”

Dan Suruceanu, nepotul interpretului Ion Suruceanu, a deținut din 2023 până în prezent funcția de viceadministrator al Arenei Naționale. Și-a început activitatea profesională la Muzeul Național de Artă unde a activat din 1992 și până în 1996 și a deținut mai multe funcții, de la laborant până la director adjunct pe știință.

Noul ministru al Sănătății este Alexandru Gasnaș, care a declarat că printre principalele sale priorități se numără dezvoltarea medicinei primare și a telemedicinei, digitalizarea serviciilor medicale, precum și simplificarea procedurilor din domeniul sănătății.

Alexandru GASNAȘ, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII: „Primul lucru pe care îl voi face este să discut cu echipa Ministerului Sănătății, pentru că nu poți merge să faci anumite schimbări în sistem dacă nu ai o echipă cu care ai sincronizat toate obiectivele. A doua acțiune pe care o voi face este să discut cu profesioniștii din sistemul de sănătate.”

Alexandru Gasnaș a fost consilier al președintei Maia Sandu în domeniul sănătății și secretar de stat în cadrul ministerului. Gasnaș este medic neurolog, conferențiar universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și a condus Departamentul de Neurologie, Boli Interne și Epileptologie al Institutului de Medicină Urgentă. De asemenea, a fost consilier în domeniul sănătății în Cabinetul fostului premier Dorin Recean. Iar Radu Musteață, ministrul agriculturii și industriei alimentare spune că va identifica soluții pentru ca sectorul agricol să prospere.

Radu MUSTEAȚĂ, MINISTRUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE: „În acest mandat voi pune accentul pe multe priorități. Cel mai improtant va fi crearea unui sistem agricol predictibil și rezilient la schimbările climatice. Irigarea rămâne o prioritate destul de importantă. E o problemă care nu mai poate fi negată la nesfârșit.”

Radu Musteață vine la minister din funcția de director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Musteață a condus ANSA din octombrie 2021, iar anterior a ocupat mai multe funcții în cadrul instituției.