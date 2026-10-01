De la reforme la aderarea la UE: Cristina Gherasimov, la Dublin, despre „munca pe care încă o avem în față” și rolul Irlandei

Republica Moldova își promovează parcursul european și reformele realizate în ultimii ani. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat astăzi, la Dublin, la conferința „De la reforme la aderare: transformarea europeană a Republicii Moldova”, unde au fost discutate progresele țării în procesul de aderare la Uniunea Europeană, dar și pașii care urmează.

La eveniment au participat oficiali ai Parlamentului și Guvernului irlandez, experți, profesori și reprezentanți ai societății civile din Republica Moldova și Irlanda. Printre participanți s-a numărat și Thomas Byrne, ministrul de stat pentru Afaceri Europene al Irlandei.