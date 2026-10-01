Republica Moldova își promovează parcursul european și reformele realizate în ultimii ani. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat astăzi, la Dublin, la conferința „De la reforme la aderare: transformarea europeană a Republicii Moldova”, unde au fost discutate progresele țării în procesul de aderare la Uniunea Europeană, dar și pașii care urmează.
La eveniment au participat oficiali ai Parlamentului și Guvernului irlandez, experți, profesori și reprezentanți ai societății civile din Republica Moldova și Irlanda. Printre participanți s-a numărat și Thomas Byrne, ministrul de stat pentru Afaceri Europene al Irlandei.
Cristina Gherasimov a vorbit despre reformele implementate de Republica Moldova, dar și despre provocările care rămân în procesul de integrare europeană.
„Am vorbit despre reformele pe care le realizăm în țară, reziliența noastră în fața provocărilor, munca pe care încă o avem în față și rolul pe care Irlanda îl poate avea în avansarea negocierilor în următoarele luni”, a declarat viceprim-ministra.
Potrivit acesteia, sprijinul statelor membre este important pe măsură ce Republica Moldova avansează în negocierile de aderare.
„Moldova să fie cunoscută și înțeleasă în capitalele europene”
Gherasimov a subliniat că, odată cu avansarea procesului de negociere, Republica Moldova trebuie să-și prezinte mai activ rezultatele în statele membre ale Uniunii Europene.
„Este important ca Moldova să fie cunoscută și înțeleasă în capitalele europene pentru cât de mult muncește, dar și pentru cât de mult poate contribui la o Europă mai sigură și mai puternică”, a spus Cristina Gherasimov.
Conferința de la Dublin a fost organizată de Institutul pentru Afaceri Europene și Internaționale din Irlanda, în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene și Centrul de Resurse Juridice, cu sprijinul GIZ Moldova.