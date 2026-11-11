De la promisiuni de a scoate autonomia Găgăuză din izolare și vizite la Moscova, până la grădinițe renovate și parcuri de distracții redeschise. Candidații la funcția de bașcan încearcă să-i convingă pe alegători atât din poartă în poartă, cât și pe rețelele sociale. Unii împart ziare și filmează fiecare întâlnire, alții își promovează promisiunile în videoclipuri cu muzică dramatică. Există însă și un candidat care pare să fi uitat aproape complet de Facebook. Cum arată campania electorală în mediul online, vedem în continuare.

„Eu știu cum să vorbesc cu Chișinăul și cum să obțin ce-mi trebuie.”

Cu muzică dramatică pe fundal și mesaje ferme, candidatul socialiștilor, Fiodor Găgăuz, încearcă să convingă alegătorii că știe cum să scoată autonomia din izolare. În campanie, este însoțit mereu de deputați socialiști, inclusiv de Igor Dodon.

„Avem posibilitatea să formăm o majoritate stabilă. (…) Muțumesc! Mulțumesc mult! – Succes! ”

Împarte ziare, participă la întâlniri electorale și chiar are un imn de campanie.

Fiodor GĂGĂUZ, CANDIDAT PSRM LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Funcția nu decide nimic, contează dacă duci lucrul până la sfârșit. Eu nu promit, eu îmi notez și mă întorc cu răspunsul care se așteaptă.”

Alexandru Stoianoglo, este la fel de activ pe rețelele sociale.

Alexandru STOIANOGLO, CANDIDAT INDEPENDENT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Eu voi fi bașcanul care voi avea relații constructive cu toate structurile autonomiei, cu Adunarea Populară, cu primăriile, cu societatea civilă, cu toate grupurile de oameni interesați, dar cel mai important cu oamenii de afaceri.”

Cu ziare electorale în mâini, candidatul independent merge prin localități și vorbește în română, rusă și găgăuză.

„Promit că voi munci și voi motiva și alți oameni să o facă. O, bună, de unde sunteți?”

Promite să refacă relațiile cu Chișinăul și să atragă investiții în regiune. De asemenea, le vorbește alegătorilor despre avantajele Uniunii Europene.

Alexandru STOIANOGLO, CANDIDAT INDEPENDENT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Trebuie să fim pragmatici. Dacă Uniunea Europeană este azi principalul donator al Republicii Moldova, dacă din banii europeni se construiesc drumuri și se finanțează proiecte, de ce am refuza acest sprijin?”

Cornel Dudnic se pare că mizează pe voturile alegătorilor care privesc spre Rusia.

Cornel DUDNIC, CANDIDAT INDEPENDENT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Prima mea vizită în calitate de bașcan va fi la Moscova pentru că eu înțeleg că mai departe așa nu poate continua. Noi susținem sancțiunile de patru ani, am rupt toate relațiile economice cu Moscova, noi așa nu putem trăi.”

Dudnic merge și la întâlniri electorale.

Și promite să redeschidă parcul de distracții Găgăuzia Land, construit de gruparea afiliată lui Ilan Șor.

„Propunerea mea este să repornim activitatea parcului Găgăuzia Land, prin intermediul Comitetului executiv al Autonomiei Găgăuze”

Petr Vlah, candidatul Partidului NOI promite renovarea grădinițelor din autonomie.

Petr VLAH, CANDIDAT AL PARTIDULUI NOI LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Dacă o să devin bașcan, vă promit că voi izola termic grădinița dumneavoastră și pe parte din afară și cea din interior, nu doar grădinița voastră, dar toate grădinițele din autonomia găgăuză.”

În imaginile publicate pe Facebook, acesta discută cu oamenii și împarte materiale electorale.

Oleg Garizan își promovează programul prin videoclipuri scurte, fiecare dedicat unei probleme.

Oleg GARIZAN, CANDIDAT INDEPENDENT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Trebuie neapărat în Găgăuzia să construim un complex sportiv turistic, avem nevoie de o carte de vizită a regiunii. Asta o să ne ajute să ajungem la un nivel internațional în domeniile sport și turism.”

În alte filmulețe, Garizan vorbește despre trotuare, drumuri și un sistem de colectare și prelucrare a plasticului.

„Construcția trotuarelor și drumurilor în localități trebuie să fie prioritatea autorităților.”

„În autonomie avem nevoie să gândim un sistem de colectare și de prelucrare a plasticului.”

Campania Ivanei Koksal este preponderent în limba găgăuză.

Koksal este convinsă că s-ar descurca mai bine decât contracandidații săi.

Ivana KOKSAL, CANDIDATĂ INDEPENDENTĂ LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Cu tot respectul pentru contracandidații mei, eu pot să spun cu mândrie și certitudine pot spune că eu mă voi descurca cel mai bine cu această funcție.”

Candidata independentă promite să aducă apă potabilă în fiecare localitate.

Ivana KOKSAL, CANDIDATĂ INDEPENDENTĂ LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „În programul nostru o prioritate este să ajungă apă potabilă în fiecare localitate.”

Și Serghei Anastasov vorbește în postările sale electorale despre rețele de apă, canalizare.

Serghei ANASTASOV, CANDIDAT INDEPENDENT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Apă curată și sistem de canalizare nu este un lux, dar o necesitate pentru fiecare familie. Echipa mea a construit în Comrat mai bine de 35 de km de rețele și am reparat mai bine de 40 de km de apeduct.”

De asemenea, acesta promite oamenilor acces la servicii medicale.

Serghei ANASTASOV, CANDIDAT INDEPENDENT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Promisiunea mea este: un medic alături de fiecare casă, medicilor tineri și felcerilor din sate o să le majorăm salariile, în satele mici vor veni grupuri mobile.”

Există însă și candidați pentru care campania electorală de pe Facebook pare să fie aproape inexistentă. Ivan Cîlcic se numără printre cei mai puțin activi în mediul online. De la începutul campaniei, pe pagina sa a apărut o singură postare electorală: un banner, însoțit de un mesaj scurt prin care îi îndeamnă pe oameni să iasă la vot.

În cursa pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze s-au însris opt candidați. Alegerile vor avea loc pe 15 noiembrie.