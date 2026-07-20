Republica Moldova își dorește să transforme relațiile culturale cu India într-un parteneriat economic mai puternic. Mesajul a fost transmis de premierul desemnat Vasile Tofan în cadrul Forumului de Afaceri Moldova–India, unde a vorbit despre oportunitățile de investiții și despre obiectivul Guvernului de a crea un mediu mai atractiv pentru antreprenori.

Vasile Tofan a rememorat legătura emoțională pe care mulți oameni o au cu India încă din copilărie, prin filmele și literatura indiană care au apropiat cele două culturi.

„În copilărie, India însemna pentru mulți dintre noi Mithun Chakraborty, Dance, Dance și Zita și Gita. Iar Maitreyi de Mircea Eliade a fost una dintre primele întâlniri cu profunzimea Indiei”, a scris oficialul.

Potrivit acestuia, această apropiere culturală poate fi transformată într-o relație economică solidă între cele două state.

Moldova vrea să devină o destinație atractivă pentru investitori

În cadrul forumului, Vasile Tofan a declarat că obiectivul autorităților este ca Republica Moldova să devină „cea mai prietenoasă țară din Europa pentru afaceri”, prin simplificarea procedurilor, digitalizarea serviciilor publice și crearea unui sistem fiscal competitiv.

Premierul desemnat a subliniat că deciziile pentru mediul de afaceri trebuie luate rapid, „în săptămâni, nu în ani”, pentru a oferi investitorilor predictibilitate și încredere.

India, o piață strategică pentru Moldova

Potrivit lui Tofan, companiile indiene pot utiliza Republica Moldova drept platformă pentru investiții și acces la piața Uniunii Europene, în timp ce firmele moldovenești pot beneficia de oportunitățile oferite de una dintre cele mai mari și dinamice economii ale lumii.

„India aduce anvergura globală și ambiția. Moldova poate veni cu viteză, reguli mai simple și acces la piața europeană”, a menționat oficialul.

Mesaj către antreprenorii indieni: „Veniți cu proiecte serioase”

Vasile Tofan a lansat un apel direct către investitorii indieni, îndemnându-i să testeze condițiile oferite de Republica Moldova.

„Puneți-ne la încercare. Veniți cu proiecte serioase și judecați-ne după cât de repede răspundem”, a transmis acesta.

Premierul desemnat a dat asigurări că investitorii care vor alege să dezvolte afaceri în Republica Moldova vor avea sprijinul Guvernului.

„Împreună putem realiza lucruri mari, iar cei care vor investi și construi alături de noi vor avea tot sprijinul meu și al echipei Guvernului”, a conchis Vasile Tofan.

Președintele Indiei, Droupadi Murmu, aflată în prima vizită oficială în Republica Moldova de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări, a avut o întrevedere cu președintele Maia Sandu. Cele două șefe de stat au discutat despre extinderea cooperării economice, investiții, energie, educație și sănătate. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă. Totodată, Droupadi Murmu participă și la Forumului de Afaceri Moldova–India.