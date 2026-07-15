Demisia șefului Agenției Proprietății Publice Roman Cojuhari, a fost aprobată în ședința de astăzi a Guvernului, la mai bine de două săptămâni după ce acesta și-a depus cererea de părăsi funcția. Interimatul va fi asigurat acum de directorul adjunct al instituției, Ion Ciumac.

Alexandru IACOB, SECRETAR GENERAL ADJUNCT AL GUVERNULUI: „Se propune în conformitate cu prevederile legale eliberarea domnului Roman Cojuhari din funcția de director general al Agenției Proprietății Publice din data de 15 iulie, în baza cererii de demisie.”

De mâine atribuțiile acestuia vor fi exercitate de directorul general adjunct al APP, Ion Ciumac. Cojuhari și-a anunțat demisia la sfârșitul lunii iunie, după scandalul de la Moldatsa, pornit de la CV-ul cu informații false ale fostului director Dumitru Vangheli.

Atunci acesta a scris că își asumă responsabilitatea pentru faptul că activitatea lui Vangheli nu a fost verificată suficient de riguros.