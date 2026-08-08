Deputatul Partidului Democrația Acasă, Alexandru Verșinin, a fost inclus în baza de date a platformei ucrainene „Mirotvoreț”, unde este acuzat de propagandă pro-rusă și acțiuni împotriva Ucrainei. Politicianul respinge acuzațiile.

Potrivit informațiilor publicate pe platforma ucraineană neguvernamentală „Mirotvoreț”, acesta este acuzat de „participare la acte de agresiune umanitară împotriva Ucrainei”, „răspândirea narațiunilor propagandei ruse” și „participarea la acțiuni de propagandă împotriva Ucrainei, Republicii Moldova și statelor Uniunii Europene”.

Alexandru Verșinin respinge acuzațiile

Într-o reacție publică, Alexandru Verșinin a respins acuzațiile și a criticat modul în care este prezentată includerea sa în baza de date.

„Am înțeles «argumentația»: dacă apari într-o bază de date a unui ONG din Ucraina, verdictul e dat. Procuror, judecător și instanță – toate într-un singur site”, a scris acesta.

Deputatul susține că declarațiile sale privind necesitatea securizării frontierei cu Ucraina pentru combaterea traficului de droguri și cele referitoare la nivelul apei din Nistru și riscurile ecologice au fost interpretate în mod eronat ca fiind ostile Ucrainei.

Site-ul „Mirotvoreț” este un proiect neguvernamental din Ucraina, controversat la nivel internațional, care colectează și publică informații despre persoane considerate de administratorii săi drept amenințări la adresa securității Ucrainei. Includerea unei persoane în această bază de date nu reprezintă o hotărâre judecătorească și nu echivalează cu stabilirea vinovăției.

Politicieni moldoveni incluși anterior în baza de date

Verșinin nu este primul politician din Republica Moldova care apare în baza de date a platformei ucrainene. Anterior, pe listă au fost incluși, în perioade diferite, Igor Dodon, Ilan Șor, Evghenia Guțul, Ion Ceban și Vladimir Voronin.