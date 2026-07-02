Fostul lider al Platformei DA, Dinu Plîngău, propune constituirea unei comisii de anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat, care ar urma să includă atât jurnaliști de investigație, cât și reprezentanți ai instituțiilor anticorupție, precum CNA și Serviciul Fiscal de Stat. Potrivit acestuia, inițiativa urmează să fie înaintată în Parlament.

Într-o postare pe Facebook, Plângău a afirmat că inițiativa a fost discutată cu președintele Parlamentului, Igor Grosu și vizează verificarea activității întreprinderilor de stat pe trei dimensiuni, precum angajările, profitabilitatea acestora și situația întreprinderilor aflate în procedură de insolvabilitate.

Politicianul mai susține că din comisie ar trebui să facă parte nu doar deputați din toate fracțiunile parlamentare, ci și jurnaliști de investigație, precum și reprezentanți ai Centrului Național Anticorupție și ai Serviciului Fiscal de Stat.

El afirmă că președintele Parlamentului a susținut inițiativa, iar propunerea urmează să fie înaintată în ședința plenară de mâine, 3 iulie.

„Trebuie să facem curat în întreprinderi, iar curățenia să fie maximum de transparentă”, a scris Dinu Plîngău.

Inițiativa privind crearea unei comisii de anchetă pentru întreprinderile de stat vine pe fondul mai multor nereguli semnalate, precum angajări fără concurs, acordarea de bonusuri fără criterii clare și probleme în procesul de achiziții.

Scandalul de la MoldATSA

Scandalul de la MoldATSA a izbucnit după ce o investigație a Ziarului de Gardă a arătat că fostul director al întreprinderii ar fi ajuns în funcție în baza unui CV care conținea informații false.

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Ulterior, o investigație Rise Moldova a dezvăluit că purtătoarea de cuvânt a întreprinderii, Anastasia Taburceanu, primea un salariu de aproximativ 120 de mii de lei pe lună.

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Luni, deputatul partidului de guvernare, Radu Marian, a anunțat că pleacă de la șefia Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe în urma scandalului de la MoldATSA.

Tot atunci și directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, și-a prezentat demisia, spunând că își asumă responsabilitatea pentru faptul că activitatea fostului șef al MoldATSA nu a fost verificată suficient de riguros. Între timp, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că Agenția Proprietății Publice va fi reorganizată „din temelii”.