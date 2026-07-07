Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat hotărârea privind constituirea unei Comisii parlamentare de anchetă care va examina activitatea unor întreprinderi de stat. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial la 7 iulie, după scandalul legat de activitatea MoldATSA. Comisia va fi formată din 11 membri și va fi condusă de deputatul Dinu Plîngău. Funcția de secretar îi revine deputatului Partidului Acțiune și Solidaritate, Vasile Grădinaru. Din componență fac parte și deputații PAS Marcel Spatari, Victoria Belous, Alexandr Trubca și Marina Morozova, precum și câte un reprezentant al fracțiunilor parlamentare din opoziție.

Potrivit hotărârii, comisia va verifica modul în care sunt administrate întreprinderile de stat, inclusiv respectarea legislației privind utilizarea banilor publici și a patrimoniului statului. De asemenea, membrii acesteia vor analiza eventualele prejudicii aduse întreprinderilor, eficiența administrării și finanțării publice, precum și eventualele lacune legislative și instituționale.

Din componența comisiei fac parte:

-Dinu Plîngău – președintele Comisiei;

-Vasile Grădinaru – secretarul Comisiei;

-Marcel Spatari;

-Victoria Belous ;

-Alexandr Trubca;

-Marina Morozova;

-un reprezentant al fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova;

-un reprezentant al fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova;

-un reprezentant al fracțiunii parlamentare „Alternativa”;

-un reprezentant al fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”;

-un reprezentant al fracțiunii parlamentare „Democrația Acasă”.

Reprezentanții fracțiunilor de opoziție urmează să fie desemnați de formațiunile parlamentare.

Hotărârea/ Monitorul Oficial

Pentru desfășurarea anchetei, comisia va putea solicita documente și informații de la autorități și instituții publice, va putea audia reprezentanți ai întreprinderilor și ai instituțiilor statului, dar și consulta experți independenți, reprezentanți ai societății civile și jurnaliști de investigație.

Comisia urmează să prezinte parlamentului un raport privind rezultatele anchetei în termen de 60 de zile de la constituire. Documentul va include concluzii și recomandări.

Maia Sandu a cerut „curățenie generală”

Pe 2 iulie, peputații au votat constituirea unei comisii de anchetă care va examina activitatea acestor companii, după controversele privind remunerațiile de la MoldATSA, Metalferos și din consiliile de administrație. Proiectul de hotărâre a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței la inițiativa deputaților PAS și vine la o zi distanță de la solicitarea Maiei Sandu privind o „curățenie generală” în instituțiile de stat.

Citeste si : Maia Sandu cere „curățenie generală” în instituțiile statului și filtre mai aspre de control în urma scandalului de la MoldATSA: „Toți cei care au greșit trebuie să răspundă” - VIDEO

Scandalul de la MoldATSA a izbucnit după ce s-a aflat că fostul director, Dumitru Vangheli, ar fi prezentat informații false în CV. Ulterior, au apărut dezvăluiri privind salariul verișoarei președintei Maia Sandu, Anastasia Taburceanu, angajată ca purtătoare de cuvânt la MoldATSA. Potrivit informațiilor făcute publice, aceasta ar fi încasat până la 120 de mii de lei pe lună. Scandalul s-a lăsat cu mai multe demisii, cel puțin opt, și excluderi din partidul PAS.

Citeste si : Radu Marian demisionează din funcția de președinte al Comisiei economie, buget și finanțe, după scandalul de la MoldATSA - VIDEO