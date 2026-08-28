În contextul Zilei Independenței, marcată ieri, președintele țării Maia Sandu a semnat un decret prin care mai mulți cetățeni și instituții au fost decorați cu ordine, medalii și titluri onorifice. Distincțiile au fost acordate pentru merite deosebite față de stat, profesionalism și activitate desfășurată în domenii importante pentru consolidarea statului de drept și dezvoltarea Republicii Moldova.

Potrivit decretului, printre cei distinși se numără reprezentanți ai sistemului educațional, culturii, administrației publice, apărării, poliției, securității, justiției și mass-media. De asemenea, mai multe instituții de învățământ au fost menționate în decret pentru contribuția lor în domeniul educației.

Cele mai înalte distincții prevăzute în decret includ „Ordinul Republicii”, acordat Liliei Pîrgari și Aseei Scorpan, precum și „Ordinul Onoarei”, conferit mai multor persoane, printre care Angelica Caraman, președinta Comisiei Electorale Centrale, Ion Manole, președintele Promo-LEX, și Arcadie Barbăroșie, director executiv al Institutului de Politici Publice.

Totodată, au fost acordate ordinele „Libertății” și „Credință Patriei”, Crucea „Meritul Militar”, medalia „Pentru Vitejie”, medalia „Meritul Civic”, precum și medalia „Mihai Eminescu”.

În domeniul culturii și artei, mai multe persoane au primit titlul onorific „Maestru în Artă”, iar alte persoane au fost distinse cu titlurile „Maestru al Literaturii”, „Om Emerit” și „Artist Emerit”.

Decretul a fost semnat la 28 august 2026 și a intrat în vigoare la data semnării.

35 de ani de independență

Republica Moldova a sărbătorit ieri 35 de ani de la proclamarea independenței. Acum trei decenii și jumătate, în sala Președinției, a fost luată o decizie care avea să schimbe cursul istoriei țării. La 27 august 1991, deputații primului Parlament au votat și au adoptat Declarația de Independență, afirmând prin vot dreptul Republicii Moldova de a-și decide singură destinul. Adoptarea Declarației a marcat desprinderea țării de Uniunea Sovietică și începutul unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent. Cu această ocazie, în întreaga țară au fost organizate evenimente festive, ceremonii oficiale și manifestări culturale.