Doi concurenți electorali la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei au fost sancționați repetat cu avertisment de Comisia Electorală Centrală, pentru nereguli în raportarea cheltuielilor de campanie.

Este vorba despre Partidul Politic „Pentru Țară” și Partidul Popular Găgăuz. Potrivit CEC, cele două formațiuni au utilizat bani din conturile cu mențiunea „Fond electoral” fără să declare în prealabil aceste mijloace financiare Comisiei.

Toți cei cinci concurenți pentru Adunarea Populară au raportat cheltuielile

Informațiile au fost examinate în cadrul ședinței de astăzi a CEC, în baza rapoartelor privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali, pentru perioada de până la 9 noiembrie.

La alegerile pentru Adunarea Populară, toți cei cinci concurenți electorali înregistrați au prezentat rapoartele privind finanțarea campaniei prin intermediul sistemului informațional „Control Financiar”.

Trei formațiuni au raportat cheltuielile pentru cursa de bașcan

În ceea ce privește scrutinul pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, Comisia a luat act de rapoartele privind finanțarea campaniei depuse de trei formațiuni politice.

Campania electorală se încheie pe 13 noiembrie

Campania electorală pentru alegerile regionale se încheie astăzi, 13 noiembrie. Rapoartele pentru ultima săptămână de campanie urmează să fie prezentate luni, 16 noiembrie.

Alegătorii din UTA Găgăuzia, așteptați la urne pe 15 noiembrie

Duminică, 15 noiembrie, alegătorii din UTA Găgăuzia sunt chemați la urne pentru a-și alege bașcanul și membrii Adunării Populare. Pentru funcția de guvernator al regiunii s-au înscris opt candidați, iar pentru cele 35 de mandate de deputat candidează peste 130 de persoane.